Lepší život: Mali by sme uprednostňovať vyšší zárobok, alebo vyššie úspory?

Muži a ženy by sa mohli niečo navzájom od seba naučiť, kam presúvať svoje finančné priority. Odborníci tvrdia, že rovnováha oboch je najvýhodnejšia pre naplnenie vašich finančných cieľov.

"Ženy majú tendenciu vidieť veci z dlhodobejšieho hľadiska, majú pocit, že ak dokážu dnes usporiť čo najviac, budú mať v budúcnosti k dispozícii potrebné finančné prostriedky," hovorí Gretchen Cliburnová, riaditeľka BKD Wealth Advisors v Springfielde. "Muži sú súťaživejší, príjmy sú jedným zo spôsobov, ako merajú úspech. Avšak tak ako rastúce úspory, rovnako aj rastúci príjem je prínosom pri vytváraní bohatstva."



Zvyšovanie príjmu

Keďže dnes už muži nie sú nevyhnutne primárnymi živiteľmi rodiny, aj mnoho žien sa musí zameriavať na zvyšovanie svojich príjmov. To však znamená prevziať určité riziká.

"Ženy si častejšie pýtajú od šéfa zvýšenie mzdy, ale presadiť sa na trhu práce sa boja. Radšej zostanú nižšej platovo ohodnotené a to aj na dlhší čas," hovorí Nancy Coutuová, spoluzakladateľka finančnej skupiny Money Managers Financial Group. "Ženy sa potrebujú postaviť za seba a požiadať o viac peňazí. Ak sa im nevyhovie, mali by si hľadať inú prácu. Nikdy by sa nemali uspokojiť. Viem, že to nie je ľahké, ale presne toto robia muži." Kľúčové sú ale riziká. Najskôr musíte vedieť oceniť svoju hodnotu, až potom veci vyhodnotiť a žiadať o zvýšenie. Ak sa nedohodnete, hľadajte si lepšiu prácu, alebo začnite s podnikaním, či prácou na vedľajší úväzok, radí Coutuová.





Hoci odmietanie vyrovnať sa s nižšou mzdou môže významne pomôcť pri zabezpečenie si lepšieho života, mali by ste sa zamyslieť aj nad tým, ako nakladáte so svojim zárobkom. "Zvyšovanie príjmu má na jednej strane potenciál zvýšiť vaše bohatstvo," hovorí Cliburnová. "Ale musí sa to odraziť vo zvýšenej úspore. Na jednu vec je dobré si dávať pozor, keď sa vám zvyšuje príjem, rastie riziko zvyšovania výdavkov na životný štýl. Ak vaše náklady na životný štýl majú tendenciu rásť rovnakou mierou ako váš príjem, bolo by lepšie zamerať sa na zvýšenie úspor."

Zvyšovanie úspor

Rastúci príjem má prínos len vtedy, keď vďaka nemu rastú aj úspory. Prečo to treba stále opakovať? Najmä preto, že väčšina ľudí utráca viac, ak začne zarábať viac. "Mohli by ste zarábať veľa peňazí, ale ak ich nedokážete ušetriť, nezáleží vám na vašej budúcnosti," hovorí Coutuová. "Mali by ste sa psychicky nastaviť na šetrenie. Rast vašich úspor vám pomôže vytvoriť väčšie čisté imanie. Bez ohľadu na príjem, je schopnosť žiť za menej než zarobím, súčasťou finančnej disciplíny."

Cliburnová spolupracovala pri svojej práci s ľuďmi, ktorí si aj na slabo platených miestach, napríklad v školstve, dokázali usporiť pekné peniaze. Ale aj s manažérmi, ktorí zarábajú viac ako 500 000 dolárov ročne, ale majú ušetrené menej než jeden ročný plat. Všetko závisí od toho, aké si zvolíme priority. Kľúčom je zabrániť exponenciálnemu rastu nákladov na životný štýl spolu s príjmami.





Ďalšia otázka je čo s peniazmi, ako ich investovať, aby zarábali. Ženy, dokonca aj vtedy ak sa rozhodnú šetriť, často väčšinu svojich peňazí investujú do "bezpečných" investícií s nízkym výnosom, alebo, ako aj väčšina Slovákov, jednoducho ponechajú dodatočné finančné prostriedky na sporiacom účte. Tým sa ale možnosti zbohatnutia poriadne limitujú.

"Ženy majú tendenciu byť konzervatívnejšie, muži sú ochotní viac riskovať," hovorí Katharine Perryová, finančná konzultantka Fort Pitt Capital Group. "Investície so sebou nesú určitú mieru rizika a ženy majú tendenciu vidieť ten najhorší možný scenár. Často sa chcú ubezpečiť, že im nehorzí žiadne riziko a preto akceptujú nižšie výnosy alebo aj žiadne výnosy, len aby mali to, čo považujú za bezpečnejšie a tak radšej svoje peniaze nechajú ležať na sporiacom účte."



Investovanie teda patrí do mužského sveta. V ňom by mala dominovať racionalita a nie emócie. "Nedá sa úplne zovšeobecňovať, ale zo skúseností viem, že väčšina žien je so svojimi konzervatívnejšími investičnými rozhodnutiami spokojnejšia ako muži. Veľkú úlohu tak u nich zohráva dôslednosť a opatrnosť, čo považujem za veľmi žiaduce vlastnosti pri posudzovaní investícií. Na druhej strane ich investičné rozhodnutia značne ovplyvňujú aj emócie. Vždy je preto dôležité mať pri investičných rozhodnutiach fundovaného poradcu,“ povedal Juraj Kováč, riaditeľ obchodného oddelenia Across Private Investments. "Mnoho našich klientov sa zaujíma v poslednom čase aj o investovanie do digitálnych mien, v prevažnej miere ide o mužov. Investovanie do digitálnych mien je však skôr pre skúsenejších investorov, ktorí nemajú averziu voči vyššiemu riziku“ skomentoval Kováč.



Perryová odporúča určiť si úroveň "hotovostného komfortu". Nie je to nič iné ako bezpečnostný vankúš pokrývajúci tri až šesťmesačné životné náklady. Všetko ostatné investovať. "Je dôležité si zistiť, čo by tieto peniaze dokázali zarobiť na trhu v porovnaní s tým, keď ako úspora ležia na účte," hovorí.



Kováč dáva do pozornosti indexové fondy, ktoré sa nesnažia prekonať výkonnosť podkladového aktíva, len kopírujú jeho vývoj. "V porovnaní s aktívne riadenými podielovými fondmi sú ich výhodami najmä nižšie náklady a lepšia výkonnosť. V prípade, ak medzi nákupom a predajom pasívneho fondu uplynie viac ako jeden rok, je investícia navyše oslobodená od dane z príjmov."

Aby ste dosiahli svoje finančné ciele, je dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi tým, ako zarábať viac a ako ušetriť viac. Neviete kde začať?



Vytvorte si domáci rozpočet, aby ste zistili, kam ide najviac z vašich peňazí. Väčšina žien bude žiť dlhšie ako muži a z toho dôvodu budú pravdepodobne potrebovať aj viac peňazí. "Zaviažte sa dospieť k finančnej nezávislosti a blahobytu pomocou integrovaného a prispôsobiteľného životného plánu," radí Coutuová. "Ak sa zameriavate na zvýšenie vášho príjmu a nebudete rozmýšľať o tom, ako ušetriť a investovať tieto extra peniaze, potom budete jednoducho aj naďalej len bežať v koliesku ako škrečok, bez akéhokoľvek pokroku," hovorí Cliburnová. "Ak však identifikujete svoje ciele, a zistite, čo je potrebné pre ich dosiahnutie, potom sa môžete zamerať aj na zvýšenie svojho príjmu. Budete mať predpoklady byť úspešní v maratóne života, podarí sa vám zdolávať jeden míľnik za druhým."