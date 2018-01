Johnson & Johnson zaznamenal v 4. kvartáli stratu

dnes 15:16 -

Americká kozmetická a farmaceutická spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) zaznamenala v 4. kvartáli minulého roka zriedkavú stratu, a to 10,71 miliardy USD (8,75 miliardy eur). Na príčine sú jednorazové náklady vo výške až 13,6 miliardy USD v súvislosti so zmenami daňových zákonov v USA.

Okrem toho koncern v sledovanom období výrazne zvýšil výdavky na výrobu, marketing, administratívu a výskum. Tie prekonali aj veľký nárast jeho tržieb.

Náklady vo výške 13,6 miliardy USD predstavujú daňový poplatok za roky naakumulovaného zisku v zahraničí, ktorý sa v súčasnosti vracia do USA, povedal finančný riaditeľ Dominic Caruso.

Výrobca biotechnologických liekov uviedol, že po prepočítaní na akciu vykázal v 4. štvrťroku stratu 3,99 USD. Pred rokom mala spoločnosť so sídlom v New Brunswicku v štáte New Jersey čistý zisk 3,8 miliardy USD alebo 1,38 USD na akciu.

Po očistení od nákladov na dane a iných jednorazových výdavkov zaznamenal koncern v 4. kvartáli zisk 4,78 miliardy USD alebo 1,74 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research mu predpovedali zisk 1,72 USD/akcia.

Tržby koncernu stúpli o 12 % na 20,2 miliardy USD a mierne prekonali odhady Wall Stret, ktorá očakávala tržby 20,04 miliardy USD. K lepším výsledkom prispel najmä 18-% nárast tržieb farmaceutickej divízie.

Johnson & Johnson predpovedá v tomto roku zisk v rozpätí od 8 do 8,20 dolára na akciu a tržby v pásme 80,6 - 81,4 miliardy USD.