Komplikácie v transakčnom vzťahu: Zamiloval som sa do Bitcoinu, ale podvádzam ho s jeho najlepším priateľom

Nebolo ťažké zaľúbiť sa. Ak ste aktívne pozorovali Bitcoin od jeho prvých dní v roku 2008, potom viete, že bol skoncipovaný uprostred chaosu globálnej finančnej krízy s doslova básnickým načasovaním, ktoré by mnohí nazvali osudom. Dňa 3. januára 2009 bol vytvorený blok a teda k tomuto dátumu sa viaže zrodenie prvého digitálneho talizmanu.

Andreas Antonopoulos je neúnavným propagátorom Bitcoinu na plný úväzok. Zaslúži si obrovský rešpekt, pretože to on je pomyselným odrazovým mostíkom pre Bitcoin. Vo veľkom rozširoval povedomie o hodnote a užitočnosti kryptomeny a je pravdepodobne zodpovedný za masovejšie investície do nej a znásobenie množiny ďalších nadšencov. Ak ste dokázali uvidieť aké revolučné možnosti technológia prináša, bolo celkom racionálne, že jej prepadnete aj srdcom. Antonopoulos pomohol zabezpečiť lásku k Bitcoinu, všetky ostatné digitálne aktíva sa stali razom "altcoins".







Všetci tí jedinci, ktorí sa vyhýbajú ostatným digitálnym aktívam už pravdepodobne získali veľa vďaka svojej oddanosti. Koniec koncov, je celkom zmysluplné zahorieť láskou k niečomu, čo vám poskytlo prospech. Ak ste si kúpili Bitcoiny včas, povedzme ešte pred rokom 2013, museli ste prekonávať obrovské návaly eufórie a zúfalstva. V polovici decembra 2017 dosiahol Bitcoin rekord na hladine takmer 20 000 dolárov a potom za mesiac klesol pod 10 000. Vzostupy a pády si vynútia všetky druhy pocitov a emocionálna história môže vyvolať silné spojenie.



Ale len málo ľudí, ktorí si kúpili Bitcoiny sú odborníkmi v oblasti technológií, väčšina sú špekulanti. Keď niečomu úplne nerozumieme, ale nechceme sa obťažovať vzdelávaním, hľadáme vieru. Snažíme sa, aby sme upokojili náš záujem a tlmili úzkosť z neistoty. Nie je to inak ani v prípade Bitcoinu. Zahnať obavy, keď cena klesne, alebo vám niekto položí otázku, na ktorú neviete odpovedať sa dá aj slovami: "zavrite oči a verte, že všetko bude v poriadku." Viera v Bitcoin bola až donedávna prijateľná, alebo prinajmenšom výnosná, ale pokračovať v tomto trende aj v blízkej budúcnosti si bude vyžadovať ešte viac náklonnosti a slepoty.

Zdá sa, že mnohí z prvých používateľov chápu, že technológia sa vyvíja, rastie. Milujú protokol bez ohľadu na jeho chyby. Novým ľuďom, ktorí vstupujú do oblasti kryptomien, vo všeobecnosti takáto viera chýba. Idú po tom, čo je populárne, čo má tendenciu rásť v nádeji na zisky, alebo skočia po tom, čo je užitočné. Ale nakoniec len tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť najrýchlejšie, prežijú.







Je celkom zaujímavé sledovať, ako milióny nových ľudí skočilo na bitcoinovú vlnu, vidiac rýchle peniaze a nie inováciu. Väčšina očakáva zisky, ktoré priniesla posledná vlna nových investorov, bez starostí, bez stagnácie a komparatívneho poklesu. Je možné, že by to mohlo pokračovať aj do budúcnosti, ale v dnešnej dobe sa informácie šíria rýchlo, takže je viac pravdepodobné, že uvedomenie si tejto atrofie sa už šíri ako vírus.





Dňa 20. júla 2015 sa vytvoril blok ethereum, o približne osem mesiacov už dosiahol sieťovú hodnotu jednej miliardy dolárov, čo je šesťkrát rýchlejšie ako v prípade Bitcoinu, ktorému to trvalo štyri roky a tri mesiace (spolu 51 mesiacov). Tento rýchly rast Etherea možno pripísať Bitcoinu, ktorý položil základy informačného kanála, to vďaka nemu sa Ethereum dostalo do povedomia. Tvorca etherea, Vitalik Buterin, pochopil čo znamenajú tieto informačné kanály, keď začal ako pisateľ a spoluzakladateľ časopisu Bitcoin Magazine. Aj Vitalik dokázal oceniť Bitcoin, venoval mu energiu aj čas, ale našťastie mu nezostal verný. Najväčší inovátori v oblasti nemajú klapky na očiach, voľne prejdú od skvelého nápadu k väčšiemu nápadu, ktorý poháňa kolektívne vedomie technológie. Zdá sa, že v Bitcoine je veľká stagnácia, pretože diskusia o veľkosti bloku nikam nevedie a vývoj v protokole je obmedzený. Je pravdepodobné, že stagnácia nie je len nedávny vývoj, ale črtaa vlastná systému. Použitie bitcoinových kódov ako meny je nepravdepodobné, pretože časy transakcie a náklady rastú. O niečom, o čom sa tvrdí, že raz môže byť svetovou menou, by ste možno očakávali, že bude mať konkurenčnú výhodu v rýchlosti alebo rozsahu či prispôsobivosti.





Takže, aké bude využitie pre Bitcoin? Digitálne zlato? Nie mena, ale komodita? Digitálny uchovávateľ hodnoty? Jeho pozícia ako komodita sa rýchlo zhoršuje, pretože mnohé z digitálnych aktív - altcoinov – dokážu ponúknuť skutočnú hodnotu. Napríklad ethereum funguje ako platforma na rozvoj decentralizovaných aplikácií a inteligentných zmlúv. Dokáže zohrať rolu meny lepšie ako Bitcoin a bol postavený tak, aby sa dokázal prispôsobovať. Sieťový efekt Bitcoinu je mimoriadne obmedzený, Ethereum má na druhej strane celú paletu sieťových efektov.

Čím viac má sieť užívateľov, tým je cennejšia. Je to rovnako ako v prípade sociálnych médií. Prvé cesty boli postavené pre kone až potom prišli automobily. Hlavný tlak na cenu Bitcoinov nevytvára jeho väčšia užitočnosť, ale predaj snov o zbohatnutí. Odmietnutie bitcoinového burzovo obchodovateľného fondu americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC) malo len minimálny a len krátkodobý vplyv na jeho cenu. Nie je to prekvapujúce, pretože pozornosť médií pomáha miliónom ľudí objaviť ho, a udržiavať ho ako niečo "nové" a zdanlivo inovatívne. Hoci sa miera možného využitia zmenšuje, špekulácie postavené na nádeji tlačia cenu hore a dole. Je to len falošný predpoklad, že hodnota Bitcoinu priamo súvisí s jeho užitočnosťou alebo že pokračujúci nárast hodnoty priamo súvisí s tým, že sa ešte nedostal do hlavného prúdu. Pravda je ale taká, že Bitcoinový monopol sa vytratil skôr, než si väčšina uvedomila, že vôbec existuje nejaká konkurencia. Na miesto Bitcoinu nastúpi Ethereum. Táto myšlienka nevychádza z nádeje, ani z lásky. Vychádza z rozumu, je to logické.





Od polovice januára 2018 spracúva Ethereum asi 4,5-krát viac transakcií za 24 hodín ako Bitcoin, a asi 25-krát lacnejšie. Jednoduchá koncepcia a rigidný vývojový protokol Bitcoinu mu znemožňujú ho použiť na infraštruktúru webovej siete 3.0. Svet potrebuje viac ako "digitálne zlato". Budovanie infraštruktúry novej paradigmy prostredníctvom inteligentných zmlúv je o potrebe lepšej ochrany súkromia a bezpečnosti jednotlivcov. Väčšina našich životov sa odohráva na webe, tam komunikujeme s rodinou a priateľmi, je to spôsob, akým nakupujeme, je to miesto, kde ukladáme naše spomienky, naše dáta. Bitcoin v súčasnosti nie je schopný poskytnúť rýchly vývoj a rozhodovanie potrebné na to, aby sa stal protokolom sveta. Bitcoinisti budú bojovať proti tejto myšlienke zubami nechtami, ale Ethereum už kladie základy pre nový web, infraštruktúru nového internetu a štvrtú priemyselnú revolúciu.



Ethereum cez ICO, počiatočnú ponuka mincí, predbieha investície rizikového kapitálu. Každá osoba, firma alebo organizácia môže spustiť ICO crowdfunding pomocou ethereum siete odkiaľkoľvek na svete. To spôsobuje explóziu inovácií. Budeme sa musieť rozlúčiť s informačným vekom, keď predstihne Bitcoin a nadíde nová éra. Digitálna a decentralizovaná. Stále mám rád Bitcoin, ale už nie som do neho zamilovaný.

Autorom je ekonóm Sebastian Moonjava, výskumník a analytik v oblasti digitálnych aktív. Je považovaný za kryptoveterána, ktorý sa študii tejto oblasti začal venovať v roku 2013. Titul získal na Boise State University.