Obsah portálu verejnej správy slovensko.sk v anglickom jazyku sa rozširuje

dnes 12:01 -

Obsah portálu verejnej správy slovensko.sk v anglickom jazyku sa postupne rozširuje. TASR o tom informovala sekcia komunikácie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) s tým, že v roku 2017 si zobrazilo jeho anglickú verziu 24.474 užívateľov.

"Slovensko podľa príkladu väčšiny európskych krajín, ktoré prevádzkujú elektronické schránky na komunikáciu so štátom, aktuálne spravuje okrem slovenského, tuzemského jazyka, aj angličtinu," priblížila sekcia komunikácie s tým, že v budúcnosti sú naplánované aj iné jazykové mutácie. Pravdepodobne to bude nemčina a do úvahy pripadá aj maďarčina.

Finálny zoznam jazykov určí analýza, ktorú NASES urobí v blízkej budúcnosti, uzavrela sekcia komunikácie.