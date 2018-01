Kurz eura stagnuje na 1,2241 USD/EUR

dnes 17:46 -

Kurz spoločnej európskej meny sa v piatok neskoro popoludní pohyboval približne na rovnakej úrovni, na ktorej sa nachádzal vo štvrtok (18. 1.) večer. Správy o potenciálnom zastavení financovania vládnych agentúr podporili euro len dočasne.

Euro sa v piatok popoludní predávalo po 1,2241 USD, pričom ráno sa jeho kurz dostal až takmer na 1,23 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok napoludnie referenčný kurz na 1,2255 (vo štvrtok: 1,2235) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8160 (0,8173) eura.

Obchodovanie na devízovom trhu na konci týždňa určujú skôr politické udalosti a menej správy z ekonomiky. Politický spor v USA týkajúci sa rozpočtu spôsobil dočasne miernu neistotu na trhu. Republikáni a demokrati sa musia do polnoci dohodnúť na predĺžení financovania vládnych agentúr, inak hrozí ich zatvorenie.

Do pozornosti investorov sa dostala aj politická situácia v Nemecku. V nedeľu (21. 1.) sa bude konať mimoriadny zjazd Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), na ktorom sa rozhodne, či sa začnú rokovania o veľkej koalícii. Prípadná podpora veľkej koalície by podľa analytika Commerzbank Ulricha Leuchtmanna bola pozitívnou správou pre euro, v opačnom prípade by zostávalo len vytvorenie menšinovej vlády alebo nové voľby. Obe možnosti by mali negatívny vplyv na euro, pretože by znamenali neistotu, dodal Leuchtmann.