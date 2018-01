Podporíme zmluvu o voľnom obchode s Austráliou

dnes 17:16 -

Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) podporujú čo najskoršie začatie rokovaní o zmluve o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Austráliou. Zhodli sa na tom v piatok v Budapešti ministri vonkajších ekonomických vzťahov a hospodárstva krajín V4.

Na schôdzku českého ministra priemyslu a obchodu Tomáša Hünera, šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, poľskej ministerky podnikania a technológií Jadwigy Eillewiczovej a ministra hospodárstva SR Petra Žigu, pozvalo Maďarsko, ako predsedajúca krajina V4, aj austrálskeho ministra obchodu, cestovného ruchu a investícií Stevena Cioba.

"Isto viete, že počas slovenského predsedníctva bola uzavretá podobná zmluva medzi EÚ a Kanadou, a tie rokovania trvali osem rokov. Veríme, že tie rokovania medzi EÚ a Austráliou tak dlho trvať nebudú. My, ako Slovensko, ale takto sme to konštatovali aj ako krajiny V4, patríme medzi otvorené ekonomiky, čiže zmluvy takéhoto typu pomáhajú našim ekonomikám uplatňovať svoje výrobky na ich trhoch, takže my budeme podporovať takúto zmluvu," povedal po schôdzke Žiga.

Upozornil však, že sú tam aj isté podmienky, ktoré SR bude chcieť presadiť do znenia tejto zmluvy, a tieto podmienky sa týkajú hlavne poľnohospodárstva a automobilového priemyslu.

"Slovensko je jedným z najväčších producentov automobilov na svete a Austrália je tiež trh, kam zo Slovenska odchádzajú automobily. Austrália má isté protekcionistické veci, ktorými bráni svoj trh a my sa budeme samozrejme aj v rámci tejto dohody snažiť presadiť, aby tieto protekcionistické prvky vymizli a zmluva o voľnom obchode bola férová z oboch strán," zdôraznil slovenský minister.

Druhá oblasť, ktorú bude SR dôsledne skúmať a sledovať, je podľa jeho slov poľnohospodárstvo. "Austrália patrí medzi najväčších producentov poľnohospodárskych výrobkov a tovarov na svete a my budeme mať záujem, aby nejakým zásadným spôsobom neovplyvnila náš trh a nedostala do problémov našich poľnohospodárov, keď nie primárne, tak možno sekundárne. To znamená, že obsadí trhy EÚ tam, kde naši poľnohospodári vyvážajú. Na tom nám bude veľmi záležať," dodal Žiga.

Podľa Szijjártóa sa dnes stredná Európa stala motorom ekonomického rastu Únie, a aj hospodárska os Európy sa posúva čoraz viac smerom na východ. "O sile V4 svedčí aj skutočnosť, že pozornosť Austrálie sa upriamila teraz na strednú Európu," podčiarkol maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov.

Minister hospodárstva SR so Szijjártóom rokoval aj dvojstranne. Zhodnotili stav plnenia podpísaných dohôd cezhraničnej spolupráce v oblasti elektroenergetiky - prepojení medzi SR a Maďarskom. "Nadviazali sme na vlaňajšiu novembrovú košickú dohodu o plynovode Eastring a informovali sme sa vzájomne o aktuálnom stave," informoval Žiga.