Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v USA na 45-ročné minimum

dnes 15:46 -

Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v USA za minulý týždeň viac, než sa očakávalo, pričom dosiahol najnižšiu úroveň za takmer 45 rokov.

Ako uviedlo americké ministerstvo práce, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v týždni do 13. januára o 41.000 na 220.000. To je najnižší počet od februára 1973. Ekonómovia očakávali miernejší pokles na 255.000, prípadne 250.000 žiadostí.

Výsledok za minulý týždeň predstavuje zároveň prvý pokles po štyroch týždňoch rastu. Podľa ekonómov však ostatné údaje môžu byť nadhodnotené, nakoľko údaje za mnohé štáty USA sú len odhadom. To sa týka Kalifornie, Arkansasu, ďalej štátov Kentucky, Maine, Havaj, Virgínia a Wyoming. Problémy so spracovávaním údajov sú naďalej na Panenských ostrovoch, ktoré pred niekoľkými mesiacmi zasiahli hurikány Irma a Maria, a do normálu sa zatiaľ nedostal tento proces ani v Portoriku.

Aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším údajom, nakoľko nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal pokles. Mesačný priemer dosiahol 244.500 žiadostí, čo znamená pokles o 6250 žiadostí o podporu v nezamestnanosti.