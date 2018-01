Bitcoinová horúčka a ako na ňu môžeme doplatiť všetci

Zdroj: HOR;QZ

Keď padli Lehman Brothers v septembri 2008, bol to najväčší bankrot v histórii USA. Za 24 dní akciový trh stratil 20 %. Dnes stačí Bitcoinu 24 hodín aby prišiel o 28 % svojej hodnoty.

Odo dňa, kedy Apple uviedla svoje akciu na burzu v roku 1980 uplynulo 25 rokov, za štvrťstoročie vzrástla hodnota spoločnosti o 1000 %. Ripple, jedna z najcennejších digitálnych aktív po bitcoine, vzrástol minulý mesiac o 1135 %.

Dnes, keď už všetci nosíme po vreckách smartfóny, sledovanie vývoja portfólia nebolo nikdy jednoduchšie. Ale tá nenásytná chuť neustále sledovať nárast a pokles investícií nie je nič nové, nová je extrémna volatilita kryptomien a ako nás tieto výkyvy ovplyvňujú, finančne aj emocionálne. Rastie strach, že o niečo prídeme. Buď o svoje investície, alebo o možnosť na niečom rýchlo a veľa zarobiť.

To internet a sociálne siete nás premenili na stroje vyhľadávajúce vzrušenie. Dizajnéri produktov zistili, že ak chcú vyvolať a udržať návykové správanie, odmena musí byť variabilná. Nepredvídateľné odmeny nás zaväzujú viac ako predvídateľné. Hranie sa na trhu s akciami alebo kryptomenami je v podstate rovnaké, vytvorilo sa perfektné prostredie pre závislosť. Pre neinformovaného investora, a tých je na trhu s kryptomenami čoraz viac, sú takmer všetky investície vyslovene špekulatívne. Je to ako hra na výhernom automate. Cena meny môže spôsobiť depresiu alebo radosť v jedinom okamihu.







Rôzne kryptomeny nalákali v nadväznosti na prudký nárast ich hodnoty počas roka 2017 aj neskúsených sporiteľov, laikov a neprofesionálov. V kaviarňach, v MHD či na športoviskách bežne môžete počuť ako sa dvaja ľudia bavia o tom, koľko ktorý vložil do Bitcoinov. Skutočne to pripomína Holandsko v 17. storočí a vtedajšiu tulipánovú horúčku – jednu z prvých bublín na trhu.

Nedostatky týchto kvázi mien

- nepredvídateľná likvidita,

- už aj malý počet silných hráčov môže hýbať trhom,

- účel použitia jw v praxi obmedzený,

- umožňujú podsvetiu legalizovať príjmy,

- časté zneužívanie hackermi na moderné „výpalné“ keď za Bitcoiny opäť odblokujú zavírené siete a odcudzené dáta.

Následky spľasnutia bitcoinovej bubliny môžu byť rozsiahle, keďže ich dnes už vlastnia neprofesionálni investori nalákaní na nedávny prudký nárast hodnoty. Ak sa hodnota Bitcoinu zníži na „katastrofálnu“ úroveň a široké masy prídu o úspory, prípadne budú musieť hľadať peniaze na splatenie pôžičiek, za ktoré si Bitcoiny nakúpili, stane sa z toho už politický problém. A politici nemajú problém v záujme popularity spustiť bail out a „zachrániť“ obyvateľov, samozrejme z peňazí iných obyvateľov, či budúcich generácií. To sme tu už mnoho krát mali.

Nielen Warren Buffett, ale aj zakladateľ portálu Alibaba – Jack Ma varujú pred Bitcoinom. Technológia za Bitcoinom je určite obdivuhodná, reťazové šifrovanie a potvrdzovanie výpočtov, dolovanie v dátových centrách je vysoko zaujímavý technologický prvok. Jeho využitie v budúcnosti bude určite širšie a zrejme sa dočkáme aj reťazového potvrdzovania počtu najazdených kilometrov na ojazdených autách a podobne.

Kodak a jeho Kodakcoiny sú v zásade výmenné poukazy na fototechniku, služby v oblasti fotografovania a spracovania obrazov. Určite ich využijú nadšenci v oblasti fotografie. Pre okolitý svet však hodnota Kodakcoinu bude pravdepodobne otázna. Kodak je zrejme historicky snáď jednou z najúspešnejších technologických firiem a možno dokáže cez nové vynálezy povstať z popola. Pre bežného investora sa však žiaľ aj tu objavujú otázky nad likviditou takejto kryptomeny, nad jej praktickým využitím a s tým spojeným rizikom „nespeňažiteľnosti“.