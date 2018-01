Firmy v Británii pritiahli uzdu rozpočtom na marketing

dnes 15:16 -

Firmy v Spojenom kráľovstve pritiahli uzdu rozpočtom na marketing. Dôvodom je neistota spojená s brexitom. Ukázal to pokles ukazovateľa, ktorý odráža vývoj situácie v reklamnom priemysle, na najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnil Institute of Practitioners in Advertising (IPA).

Podľa IPA hoci sa rozpočty na reklamu stabilne zvyšujú od konca roka 2012, ich nárast v poslednom kvartáli minulého roka bol najslabší od 1. štvrťroku 2016.

Konkrétne, podiel firiem, ktoré zvýšili rozpočet na reklamu, prekonal len o 8,6 percentuálneho bodu podiel tých, ktoré ho naopak znížili. To bol najmenší rozdiel od 1. kvartálu 2016.

Neistota vyplývajúca zo širšej geopolitickej situácie naďalej ovplyvňuje veľmi opatrný prístup firiem k rozpočtom na marketing, skonštatoval Paul Bainsfair, generálny riaditeľ IPA.

Firmy v Spojenom kráľovstve totiž čelia spomaľovaniu spotrebiteľských výdavkov a vyšším dovozným nákladom pre slabú libru. Mnohé už odložili investície, kým nebudú jasnejšie budúce vzťahy Spojeného kráľovstva s Európskou úniou (EÚ). A práve nedostatočne jasný výsledok rokovaní o brexite označili respondenti v prieskume za hlavný zdroj obáv, uviedol IPA.

Rast marketingových rozpočtov sa citeľne spomalil už v 2. polovici 2017, uviedol autor správy Paul Smith zo spoločnosti IHS Markit. A tento trend pokračuje. Potvrdil to aj ďalší prieskum, spoločnosti Bellwether, podľa ktorého sa vývoj výdavkov na marketing zhoduje so spomaľovaním hospodárstva. To brzdí neistota spojená s brexitom. Čoraz viac firiem a aj domácností zaujalo k výdavkom postoj "počkáme a uvidíme", uzavrel Smith.