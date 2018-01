Šesť spôsobov, ako sa pripraviť na ďalšiu krízu ešte predtým, ako zasiahne

Zdroj: crux

Foto: thinkstock;SITA/AP

dnes 0:12 -

Index MSCI All Country World, ktorý odráža výkonnosť globálnych akciových trhov, sa v roku 2017 zvýšil o približne 24 %. To je skvelá správa. Avšak skôr alebo neskôr sa dobré časy musia skončiť.

Priemerná reverzia je teória, ktorá naznačuje, že ceny a výnosy sa nakoniec vrátia späť k priemeru. Tento priemer môže byť historický priemer ceny alebo výnosu alebo iný relevantný priemer, ako je rast ekonomiky alebo priemerný výnos priemyselného odvetvia.



Inými slovami trhy, tak ako aj všetko ostatné v živote, majú tendenciu zvrátiť extrémne pohyby v priebehu času a vrátiť sa k priemeru. Je to ako gumička, natiahnete ju a keď ju pustíte, vráti sa do pôvodného tvaru. Podobne sú dnes trhy po celom svete "natiahnuté" a môžu sa kedykoľvek vrátiť do pôvodného tvaru. To ale znamená, že nadišiel čas pripraviť sa na čokoľvek, čo by to mohlo priniesť. Nech už je to korekcia na trhu, kolaps meny alebo niečo ešte horšie.

Aby ste sa pripravili na možnú krízu, stačí zvládnuť šesť jednoduchých vecí. pričom ak tak urobíte už dnes, je jedno, či kríza nadíde budúci týždeň alebo budúci rok.



Odložte si určitú hotovosť

Bez ohľadu na to, ako sa veci nakoniec vyvinú, hotovosť vám poskytne to, čo potrebujete, ak vaše debetné alebo kreditné karty prestanú z nejakého dôvodu fungovať. Ak banky alebo bankomaty prestanú fungovať, peniaze v banke vám nepomôžu. Majte preto dostatok peňazí odložených niekde v bezpečí, aby ste sa k nim dostali, ak to bude nevyhnutné. A koľko si odložiť? Mali by vám vystačiť na niekoľko týždňov, v lepšom prípade však na niekoľko mesiacov. Okrem toho, vzhľadom na negatívne úrokové sadzby vo väčšine sveta, možno by ste mali zvážiť výhody hotovosti. Doma vám síce nezarobia nič, ale aj to je viac ako keď vás prostredníctvom sadzieb budú pokutovať za to, že máte peniaze uložené v banke.





Časť hotovosti držte v amerických dolároch

Napriek maximálnemu úsiliu Federálneho rezervného systému USA je americký dolár stále štandardnou globálnou menou. Takmer kdekoľvek v rozvíjajúcom sa svete môže účet s 20 dolármi napraviť veľa problémov, nehovoriac o tom, koľko toho zvládnu bankovky. Ak sa vaša miestna mena z nejakého dôvodu stane nedostupná, ako sme to mali možnosť vidieť počas mnohých kríz, nielen na rozvíjajúcich sa trhoch po celom svete), alebo sa zo dňa na deň stane bezcennejšia (ako to dnes vidíme vo Venezuele) zopár zelených papierikov vám môže zachrániť život.





Diverzifikujte v rámci bánk

Diverzifikácia v rámci bánk je rovnako dôležitá ako diverzifikácia celkového portfólia. Nechajte si nejaké peniaze v banke, ktorá je "príliš veľká na to, aby mohla padnúť", ktorá bude v bezpečí ak dôjde k najhoršiemu. Tiež si ponechajte nejaké peniaze u konzervatívneho miestneho veriteľa, v pobočke kde vás poznajú po mene. A pamätajte si, že len preto, že vaša banka vám zo zákona ponúka ochranu vkladu, neznamená to, že budete mať peniaze k dispozícii v momente, keď to budete najviac potrebovať. Z tohto pohľadu je dobré mať aspoň jeden účet v inej krajine.





Majte po roku všetky údaje, ktoré by ste mohli potrebovať

Nepredpokladajte, že osobné údaje a záznamy, ktoré sú dnes on-line, budú tam zajtra, keď ich budete potrebovať. Možno je to generačná vec, ale majte svoje osobné veci zálohované. Okrem toho, že ich máte na pevnom disku, by bolo vhodné ich umiestniť niekde v cloude v zašifrovanej podobe. Dôležité dokumenty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke niekoho iného, ​​sú k dispozícii len vtedy, ak 1) táto webová stránka je stále v prevádzke a 2) majiteľ webovej stránky vám k nej umožní prístup. Takže si radšej pravidelne sťahujte osobné záznamy a ukladajte si ich niekde v bezpečí.





Stanovte si úroveň stop loss

Ak vlastníte akcie, musíte vedieť za akú najnižšiu cenu ste ich ochotní predať, aby ste obmedzili straty v prípade poklesu ich ceny. Rovnako dôležité, ak akcia, ktorú držíte, zasiahne stop loss, ju aj skutočne predať. Nemôžete zarobiť peniaze investovaním, ak nemáte peniaze na investovanie. Akcia, ktorá stratí 50 % svojej hodnoty, musí najskôr zdvojnásobiť svoju cenu. Ako často ste investovali do akcií, ktoré zdvojnásobili svoju cenu? Pravdepodobne nie dostatočne často, aby sa na to mohli spoliehať. Je oveľa lepšie mať zadefinovanú úroveň straty, ktorá je povedzme o 25 % nižšia, ako cena za ktorú ste si akcie kúpili. Alebo ešte lepšie je používať príkaz pre zastavenie, ktorým možno nastaviť určité percento od bezpečnej trhovej ceny cenného papiera. Príkaz trailing stop je automatický a posúva sa s cenou na trhu keď sa váš obchod pohybuje v zelených číslach. Napríklad, trailing stop pri long pozíciach znamená predať, ak bude cena akcie umiestnená nad cenu, ktorá bola pred vaším vstupom na burzu. Pri krátkych pozíciách platí opak. Hlavný rozdiel medzi bežným príkazom zabraňujúcim stratám a trailing stop je, že trailing stop sa automaticky hýbe ak sa hýbe cena.





Vlastnite fyzické zlato

História už opakovane ukázala, že zlato je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoje portfólio - to znamená chrániť ho, keď akciové trhy padajú. Po prvé, zlato a akcie sú v negatívnej korelácii. Majú tendenciu pohybovať sa v opačnom smere. A po druhé, ľudia používajú zlato ako menu alebo prostriedok zámeny už tisíce rokov. Zatiaľ čo iné formy peňazí - dobytok, mušle, kamene či tulipány, sa časom objavia a následne zmiznú. Zlato odolalo histórii a zachovalo si vlastnú hodnotu. Je odolné, ľahko sa prepravuje, vyzerá všade vo svete rovnako, je relatívne ľahké ho odvážiť a zistiť jeho akosť. Je to dokonalý uchovávateľ hodnoty. Stručne povedané, zlato je poistkou proti finančnej kalamite.





Aj keď neviete, ako bude vyzerať ďalšia kríza, ani kedy a ako silno zasiahne, môžete urobiť zopár krokov už teraz, aby ste boli pripravení na to čo nastane.

Autorom je Kim Iskyan z Stansberry Churchouse Research