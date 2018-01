Dlhopisový výhľad Fidelity: Pri európskych dlhopisoch zostávame pozitívni

Zdroj: Fidelity

Foto: TASR/AP

dnes 15:38 -

Európa

V Európe sme v otázke stálosti dlhopisov naďalej pozitívni. Platí to tak v jadre eurozóny, ako aj v prípade krajín periférie. Neočakávame, že by niečo v krátkodobom hľadisku mohlo ohroziť výnosy. V prvom kvartáli uvidíme v Európe pravdepodobne podobnú dynamiku rastu inflácie ako v USA. Hoci program kvantitatívneho uvoľňovania sa začína zmenšovať, stále bude tvoriť pre trhy dostatočnú podporu.

Nejakú mieru volatility by mohli na trh priniesť až marcové voľby v Taliansku. Prejaví sa to pravdepodobne zvýšeným záujmom o kvalitnejšie dlhopisy štátov jadra eurozóny, no nie je pravdepodobné, že by toto riziko malo nejako výraznejšie zvýšiť spready krajín periférie. Šance na vznik populistickej vlády v Taliansku totiž nie sú veľké.





Pri Európe sme pozitívni tiež z technického pohľadu. Okrem prebiehajúceho nákupu a reinvestícií dlhopisov po maturite zo strany ECB, môžu európske vládne dlhové papiere pritiahnuť záujem mimoeurópskych investorov, napríklad z Ázie, a to vďaka strmej výnosovej krivke, zaujímavému úrokovému diferenciálu a vyšším výnosom po menovom hedgingu v porovnaní s americkými pokladničnými poukážkami.

USA

Po pozitívnom prístupe k americkým pokladničným poukážkam takmer počas celého minulého roka, prechádzame teraz skôr na neutrálnu pozíciu. Táto trieda aktív bude totiž v nasledujúcich mesiacoch čeliť viacerym prekážkam.

Jednak je to pokračujúce zlepšovanie dát z americkej ekonomiky, ktoré na prvý polrok naznačuje ďalšie zrýchľovanie ekonomické rastu. Je tu navyše aj pozitívny sentiment prameniaci z nedávno schválenej daňovej reformy.





Tým, že vláda bude nútená kryť vyšší deficit, bude musieť emitovať nové dlhové cenné papiere. Zároveň stále klesá dopyt po dlhopisoch zo strany Fedu, pretože ten pokračuje s utesňovaním a obmedzovaním reinvestícií dlhopisov po splatnosti.

Perspektíva rastu inflácie síce v krátkodobom výhľade slabne, čo drží výnosy zatiaľ pod kontrolou a výnosovú krivku relatívne plochú, no keď v druhom kvartáli vyprchá bázický efekt z minulého roka, môžeme byť svedkami nárastu volatility a tlaku na výnosy. A to dokonca ešte predtým, ako sa do inflácie dokáže pretaviť nárast miezd. Bude to platiť najmä v prípade, ak sa ekonomický rast udrží nad tromi percentami.

Veľká Británia

Nepredvídateľnosť procesu brexitu je stále vysoká a britská libra sa obchoduje na základe novinových titulkov súvisiacich s politikou viac ako kedykoľvek v minulosti.





Po nedávnom posune výnosov nadol je pozícia o niečo jasnejšia a vládne dlhopisy sú tak v porovnaní s ostatnými vládnymi dlhopismi o niečo drahšie. Na základe pretrvávajúcej neistoty pokladáme v tejto situácii v Británii za vhodný skôr neutrálny postoj.