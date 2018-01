Vráťte sa domov: Rebríček európskych krajín, ktoré platia migrantom za odchod najviac

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 15:19 -

Kombinácia správy Európskej komisie za rok 2015 o ponúkanej hotovosti migrantom, ktorí sa dobrovoľne vrátia domov a aktualizované vládne politiky, odhaľujú, že rebríček Európskej únie v ponúkanej finančnej odmene vedie Švédsko. Jednotlivcom núka až 3050 eur v hotovosti a rodinám 7620 eur. Španielsko a Veľká Británia sa umiestnili na druhom mieste a ponúkajú migrantom hotovostnú platbu vo výške 2 000 eur. Fínsko, na treťom mieste, ponúka individuálnym migrantom 1500 eur. Tieto limity sa ale hýbu. V roku 2016 Francúzsko dočasne zvýšilo sumu peňazí, ktorú poskytuje migrantom z 650 na 2500 eur.



Najmenej peňazí ponúkajú východoeurópske krajiny, ako napríklad Slovensko, Bulharsko, Lotyšsko, či Rumunsko. Ale napríklad aj Portugalsko, kde na pokrytie všetkých ostatných výdavkov súvisiacich s cestou domov migrantom vyčlenili 50 eur, čo je najmenej v únii. Napriek tomu je to stále viac, ako v niektorých členských štátoch EÚ, napríklad Česká republika neponúkali žiadnu hotovosť.









Avšak aj tí, ktorí neponúkali platby v hotovosti, často poskytujú určitú formu pomoci v naturáliách, ak sa migranti dobrovoľne rozhodnú vrátiť sa do svojej krajiny (niekedy zaplatia za letenku). Pomoc sa týkala napríklad lekárskej starostlivosti, ubytovania, vzdelávania, grantu na založenie firmy alebo pôžičky, vybavenia domácnosti, alebo školenie v práci. V Nemecku sa migrantom, ktorí sa dobrovoľne vrátili do svojej domovskej krajiny, ponúkli ročný príspevok na bývanie - aby im pomohli zaplatiť nájom, renováciu domácnosti alebo dostali základné vybavenie do kuchyne. Minulý rok Európska komisia varovala, že rozdiely v tom, čo sa migrantom ponúkne, aby sa vrátili domov, bude navádzať ľudí, aby sa snažili dosiahnuť čo najlepšie podmienky. Komisia vyzvala, aby platby v hotovosti a pomoc v naturáliách boli jednotné v celom bloku.