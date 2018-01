Zisk banky JPMorgan Chase v štvrtom kvartáli oslabil o 37 %

dnes 16:01 -

Zisk americkej banky JPMorgan Chase & Co. v štvrtom kvartáli medziročne klesol o 37 percent v dôsledku jednorazového odpisu v súvislosti s nedávno schválenou daňovou reformou. Banka v piatok informovala, že v štvrtom kvartáli dosiahla zisk 4,23 mld. USD, čiže 1,07 USD na akciu, pričom v rovnakom období pred rokom bol v sume 6,73 mld. USD čiže 1,71 USD na akciu.

Bez zahrnutia jednorazového odpisu súvisiaceho s daňovou reformou v sume 2,4 mld. USD by bol zisk banky 6,7 mld. USD, čiže 1,76 na akciu, čo by prekonalo odhad vo výške 1,69 USD na akciu. Tak ako mnohé banky po finančnej kríze z roku 2008 JPMorgan Chase mala vo svojej bilancii odložené daňové aktíva v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. V podstate ide o kredity, ktoré by mohla použiť na uhradenie budúcich daní z príjmov. Tieto kredity sa vytvorili po tom, ako veľké banky na Wall Street utrpeli miliardové straty pre zlé hypotekárne úvery a iné toxické aktíva. Keďže nový daňový zákon znížil korporátnu daň na 21 %, hodnota týchto odložených daňových aktív sa musela odpísať.

Napriek jednorazovému odpisu sa Jamie Dimon, generálny riaditeľ JPMorgan Chase, vo vyhlásení vyjadril, že nový daňový zákon je "pre krajinu významným pozitívom." JPMorgan Chase teraz očakáva, že jej faktická korporátna daň bude zhruba 20 %. V roku 2016 pritom banka uhradila daň vo faktickej výške 28,4 % a v roku 2017 na úrovni 31,9 %.