Počet turistov v Španielsku vlani stúpol o takmer 9 % na 82 miliónov

Španielsko vlani navštívil rekordný počet zahraničných turistov. Záujem turistov o krajinu rastie už piaty rok po sebe, pričom pätina zahraničných návštevníkov v roku 2017 smerovala do regiónu Katalánsko. Podľa predbežných štatistických údajov, ktoré zverejnilo španielske ministerstvo turizmu, do krajiny v minulom roku prišlo 82 mil. zahraničných turistov. Oproti roku 2016 to bol rast o takmer 9 percent. Najčastejšími návštevníkmi Španielska vlani boli obyvatelia Veľkej Británie.

Ministerstvo turizmu ďalej uviedlo, že počtom zahraničných návštevníkov Španielsko predbehlo Spojené štáty a stalo sa druhou najnavštevovanejšou krajinou na svete po Francúzsku. Z celkového počtu zahraničných turistov, ktorí v minulom roku pricestovali do Španielska, približne 18 miliónov smerovalo do Katalánska.