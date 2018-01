Euro posilnilo: Spoločná mena reaguje na možné ukončenie podpornej misie ECB

Zdroj: CNBC

Kritici tvrdia, že program vytvoril umelo nízke náklady na úvery a pôžičky a riskoval, že spôsobí viac škody ako úžitku, keď sa nafúkla bublina ceny aktív.



Euro poskočilo vo štvrtok po tom, čo predstavitelia Európskej centrálnej banky predstavili pozitívny trend od svojej ostatnej schôdze v polovici decembra. Krátko po zverejnení zápisnice euro vzrástlo o 0,33 percenta a dosiahlo 1,1983 USD.







Spoločná mena takisto narástla proti libre, takmer o 0,5 percenta, keď dosiahla 0,889 libry.





ECB by sa mohla pokúsiť o revíziu svojho postoja a postupne upraviť svoju rétoriku tak, aby odrážala vylepšené vyhliadky rastu. Takáto zmena v politickom posolstve ECB by pravdepodobne pre investorov predstavovala znamenie, že tvorcovia sadzieb sa chystajú ukončiť svoj program nákupu dlhopisov vo výške 2,55 bilióna eur. Predseda ECB Mario Draghi, sa ja navzdory kritike stále drží svojho sľubu z minulého mesiaca, že bude pumpovať peniaze do ekonomiky eurozóny tak dlho, ako to bude potrebné, a to aj napriek vylepšeným rastom a vyhliadkam na infláciu. Dokonca je pripravený na zvýšenie stimulov, ak to bude potrebné.

Niektorí politici však už otvorene diskutujú o skončení kvantitatívneho uvoľňovania, čo naznačuje rastúcu podporu pre rozhodnutie ukončiť program už v tomto roku. To by znamenalo, že nákupy dlhopisov pomaly strácajú význam ako monetárny nástroj.

"Bolo by opodstatnené premýšľať o tom, ako postupne prejsť od súčasnej politiky zameranej na čisté nákupy aktív na širšiu koncepcii zahŕňajúcej rôzne oblasti menovej politiky," uviedla ECB vo svojej správe.

Výkupy s objemom 30 mld. eur mesačne by mali trvať minimálne do konca septembra, investori ale očakávajú, dlhopisy bude ECB vykupovať do konca jesene po tom čo banka oznámi očakávaný tapering. Očakáva sa, že úrokové sadzby, ktoré sú stále v negatívnom pásme, by sa mali zvyšovať až od polovice roka 2019.