Čo znamená finančný úspech? Záleží na tom, kto ho posudzuje

Zdroj: LinkedIn;moneyish

Foto:thinkstock

Výskum nedávno zverejnený na kariérnom portáli LinkedIn konštatuje, že "ženy definujú finančný úspech ako" pocit ", zatiaľ čo muži sa snažia svoj finančný úspech " ukázať ".

Ženy pravdepodobnejšie než muži budú svoj finančný úspech posudzovať na základe toho:

- že nie sú odkázané na život od výplaty k výplate (76 % žien a 69 % mužov) a

- že dokážu žiť bez dlhov (72 % oproti 65 %).

Naopak muži s väčšou pravdepodobnosťou budú tvrdiť, že základným predpokladom pre finančný úspech je:

- materiálne bohatstvo (23 % mužov oproti 17 % žien) a

- závideniahodné pracovné miesto (17 % oproti 10 %).



"Pokiaľ ide o mužov, ktorí sa chcú prezentovať úspechom, mám pocit, že je to spôsob moderného muža ako sa prezentovať, že ide o schopného a perspektívneho partnera (pávenie sa) a okolitý svet často podľa toho posudzuje to, čo vie dokázať," vysvetľuje Erika Martinezová psychologička Envision Wellness. "Ženy, ktoré chcú žiť bez dlhu a pohodlne, radšej hovoria o svojej túžbe po stabilite, je to dané rodom. Žena rodí a vychováva deti, čo si vyžaduje bezpečnosť a stabilitu." Niektoré ženy si v skutočnosti ani luxus nedokážu dožičiť, ani sa pochváliť závideniahodnou prácou alebo materiálnym bohatstvom. Napriek tomu, že ženy v USA zastávajú viac ako polovicu všetkých pracovných pozícií, podľa údajov Centra pre americký pokrok ich nájdeme len v 25 % na stoličke výkonných a vedúcich pracovníkov, v 20 % na stoličke člena dozornej rady, a len v 6 % na stoličke generálneho riaditeľa. Samozrejme táto problematika je globálna, nejde ani zďaleka len o Spojené štáty.







Ženy sa pravdepodobnejšie rozhodnú žiť z nižšej výplaty, alebo si na krk uviazať dlh, než muži. Výskum JP Morgan Chase uverejnený v roku 2017 zistil, že odmena žien je približne o 23 % nižšia ako u mužov a mali o 20 % nižšiu úroveň likvidných aktív. Navyše, ženy sa viac obávali o zostatok na kreditnej karte (76 % žien oproti 70 % mužov) a tento nepomer je len odrazom vyššej úrovne odmeňovania mužov.



Navyše sú to práve ženy, ktoré dnes musia splácať dve tretiny dlhu študentských pôžičiek. Preto je pre mnohé ženy zbavenie sa dlhu je spôsob, ako si zlepšiť duševné zdravie, čo môže byť dôvod, prečo tak rady zdôrazňujú, že sa chcú skôr "cítiť" finančne úspešné než ako to "ukázať".