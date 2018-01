Miera nezamestnanosti v eurozóne najnižšia od finančnej krízy

včera 21:10 -

Druhý deň obchodného týždňa zverejnilo Japonsko v neskorých nočných hodinách priemerné zárobky, ktoré medziročne vzrástli o 0.9% pričom sa očakával rast o 0.6%. Schválená výstavba nových obytných domova v Austrálii na mesačnej báze vzrástla o 11.7%, keď naposledy zaznamenala pokles o 0.9%. Zo Švajčiarska sme sa dočkali údajov o stave nezamestnanosti, ktorá v krajine naplnila očakávania, keď poklesla z 3.1% na 3.0%. Priemyselná výroba v Nemecku vzrástla v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 3.4%, čo je najviac od septembra 2009, pričom sa očakával nárast len o 1.9%. Nemecká obchodná bilancia zaznamenala aktívne saldo zahraničného obchodu vo výške 22.3 miliardy a prekonala tak očakávania na úrovni 20.7 miliárd. Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v celej Európskej únii v novembri pokračovala v poklese a dosiahla tak nové minimum od finančnej krízy. V krajinách, ktoré platia eurom sa miera nezamestnanosti znížila z 8.8% na 8.7% a je tak najnižšie od januára 2009. Európske akciové indexy ukončili deň v zelených číslach: Euro Stoxx + 0.18 %, FTSE 100 + 0.45 %, CAC + 0.67 %, DAX + 0.13 %.

V zámorí bol dnes makroekonomický kalendár takmer prázdny. Začatá výstavba v Kanade neprekonala očakávania na úrovni 240 tisíc, keď dosiahla úroveň 217 tisíc. Ceny ropy počas dňa rástli o viac ako 1%. Iránsky ropný minister uviedol, že krajiny OPECu nechcú cenu ropy nad 60 dolárov, kvôli tomu, že by to mohlo opäť dostať do hry amerických producentov. Americký dolár počas dňa rástol voči košu popredných mien už tretí deň v rade. Americké akciové indexy ukončili obchodný deň nasledovne: SPX +0.14 % , Dow Jones-+ 0.41 %, NASDAQ + 0.09 %.