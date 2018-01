Bude NIKI lietať, alebo už má svoje pôsobenie za sebou?

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:26 -

V Novembri sa o leteckú spoločnosť z Viedne a jej flotilu 30 lietadiel začali zaujímať viacerí, medzi nimi aj pôvodný zakladateľ a šampión F1 Niki Lauda. Do diania samozrejme zasahovala Európska komisia a jej protimonopolné úrady. Ďalším uchádzačom o Niki bola totiž aj Lufthansa. Z možnej dominancie nemeckej spoločnosti na trasách medzi Rakúskom a Nemeckom mala EK veľké obavy. Tak veľké, že radšej zamietla prevzatie Lufthansou a zastavila tak celé rokovania.

Lufthansa, ktorá bola pripravená poskytnúť NIKI predbežnú premosťovaciu pôžičku vo výške 70 miliónov EUR sa po rozhodnutí komisárov k celému prevzatiu otočila chrbtom. Hovorilo sa vtedy o sume 200 miliónov EUR, ktoré Lufthansa chcela zaplatiť za prevzatie NIKI. Následkom tohto manévru Lufthansy sa na zemskom súde v Berlíne NIKI prihlásila ako insolventná spoločnosť.

V priebehu decembra 2017 si u predbežného správcu podávali kľučky záujemcovia o rakúsku aerolinku, ktorá zamestnávala zhruba 1000 pracovníkov. Spomínali sa mená ako Thomas Cook – turistický koncern vlastniaci leteckú spoločnosť Condor, ďalej IAG – konglomerát British Airways, Iberie a Vuelingu. Condor však neobdržal potrebné súhlasy od akcionárov a aj zakladateľ Niki Lauda koncom decembra ohlásil, že on už v kruhu záujemcov nefiguruje. Do toho sa ešte vmiešal zemský súd v Berlíne, ktorý vyhlásil, že návrh na konkurz má byť podaný v Rakúsku a nie v Nemecku. NIKI je síce dcérou Airberlin, ale jej registrácia, licencie, pracovno-právne zmluvy a sídlo sú spravované rakúskym právom a rakúskymi orgánmi. Tým sa situácia okolo ďalšieho osudu NIKI samozrejme zamotáva.





Jediný zostávajúci uchádzač IAG údajne prejavil záujem o 740 zamestnancov a o flotilu 15 Airbusov. Hovorí sa o kúpnej cene medzi 16,5 až 36 miliónmi EUR. Lietadlá by potom zrejme patrili do flotily Vuelingu a využijú pristávacie sloty, ktoré patrili NIKI na letiskách vo Viedni, Mníchove, Palma de Malorca a v Düsseldorfe. Verme, že sa úrady opäť nepostavia do cesty trhu, pretože napríklad licencia Fly NIKI platila len do 3.1.2018