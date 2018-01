Váhy niektorých titulov v indexe SAX sa po revízii znížia

dnes 15:16 -

Slovenský akciový index SAX prešiel pravidelnou revíziou. Od februára sa tak zmenia váhy niektorých titulov v báze indexu. Po revízii klesne v báze počet akcií štvorice titulov, a to spoločnosti Tatry mountain resorts, Best Hotel Properties, Slovnaftu a VÚB banky. „Cieľom revízie bolo zhodnotenie vývoja obchodovania bázických zložiek a určenie bázy na nasledujúce polročné obdobie,“ informovala v utorok Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB).

Po revízii klesne v báze indexu SAX počet cenných papierov firmy Tatry mountain resorts z 2 068 695 kusov na 1 626 174 kusov. Pri spoločnosti Slovnaft je to pokles z 590 048 kusov na 581 086 kusov, pri VÚB banke z 390 407 kusov na 298 503 kusov a počet akcií Best Hotel Properties v báze indexu sa znižuje zo 16 226 331 kusov na 13 619 207 kusov. Bez zmeny zostáva zastúpenie akcií Biotiky v objeme 700 000 kusov, OTP Banky Slovensko v počte 11 503 166 a SES Tlmače s 1 565 345 akciami. Nová báza indexu vstupuje do platnosti 1. februára 2018.