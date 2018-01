Sme za slobodný výber poskytovateľa sociálnych služieb pre klienta

dnes 17:31 -

Strana Sloboda a Solidarita sa dlhodobo zasadzuje o zvýšenie platov opatrovateliek. Vyhlásila to podpredsedníčka NR SR a tímlíderka strany SaS pre sociálne veci a sociálne vylúčené spoločenstvá Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá zdôraznila, že liberáli podporujú požiadavky združenia opatrovateliek.

"Platy opatrovateliek sú výsledkom zlého nastavenia financovania segmentu sociálnych služieb, na čo upozorňujeme už niekoľko rokov. Celá oblasť sociálnych služieb pod vedením Smeru-SD kolabuje a pri súčasnom nastavení financovania je dlhodobo neudržateľná," uviedla Ďuriš Nicholsonová. Podľa nej je financovanie sociálnych služieb nejednoznačné, často zachraňované len dotáciami pre vyvolené, najmä verejné subjekty pod správou VÚC alebo miest a obcí, poprípade z rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. "Napriek niekoľkoročným sľubom ministra Richtera ani posledná novela zákona o sociálnych službách nepriniesla reformu financovania sociálnych služieb. Dôsledkom toho je, že väčšina obcí neposkytuje opatrovateľskú službu, na ktorú však občania odkázaní na sociálne služby majú nárok zo zákona. Posledná novela priniesla aj likvidáciu niektorých ďalších vybraných druhov sociálnych služieb, ktoré sú tiež garantované zákonom, napríklad denných stacionárov."

Strana SaS od roku 2010 presadzuje komplexnú zmenu financovania sociálnych služieb – tak, aby financovanie nebolo diskriminačné voči občanom odkázaným na sociálne služby, ktorí sú v súkromných zariadeniach, ani voči občanom, ktorí chcú zostať v domácom prostredí a najať si opatrovateľku tak, ako je bežné v ostatných krajinách EÚ. "Podporovať terénnu opatrovateľskú službu oproti kamenným zariadeniam je dlhodobým trendom v krajinách EÚ, napríklad aj u našich susedov v Českej republike," uviedla podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová a doplnila: "Za každým posúdeným občanom odkázaným na sociálnu službu by mal ísť príspevok na odkázanosť zo štátneho rozpočtu, o ktorého použití rozhodne výlučne on sám na základe slobodného výberu sociálnej služby. Bude na ňom, či príspevok zoberie so sebou do zariadenia alebo či ho odovzdá opatrovateľskej službe. Tento príspevok by okrem iného slúžil aj ako súčasť mzdových nákladov poskytovateľov sociálnych služieb. Takýmto spôsobom bude možné bez zbytočných regulácií a bez nesystémových dotácií ozdraviť trh s poskytovateľmi sociálnych služieb a prirodzeným spôsobom jednak posilniť dopyt po vybraných druhoch sociálnych služieb a zároveň posilniť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb." Podľa SaS sa tým umožní skutočný slobodný výber poskytovateľa sociálnych služby pre klienta a ocenenia sa kvalitní poskytovatelia, a to najmä opatrovateľky. "Pre úplne komplexnú zmenu v odmeňovaní zamestnancov v sociálnej oblasti, teda aj opatrovateliek, je nutné prijať zákon o odmeňovaní zamestnancov v sociálnej sfére – takéto zákony už máme pri pedagogických zamestnancoch a pri zdravotníckych zamestnancoch – a zároveň je nevyhnutné prijať zákon o dlhodobej starostlivosti. Na potrebu prijatia týchto dvoch legislatívnych noriem upozorňuje SaS dlhodobo," dodala Ďuriš Nicholsonová.Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).