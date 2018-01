Dobre utajení internátni baníci: Ťažba kryptomien je zábava, takmer nič nás to nestojí!

Zdroj: QZ

Na konci roka 2016 Mark narazil na NiceHash, on-line trhovisko pre jednotlivcov, ktorí ťažia kryptomenu a následne ju predávajú nedočkavým záujemcom. Jeho stolný počítač a grafická karta požiadavky spĺňali, chcel si zarobiť nejaké peniaze a tak sa do toho pustil. Stiahol si ťažobný softvér a už za niekoľkých týždňov sa mu investícia 120 USD za grafickú kartu vrátila, ba čo viac, mal dostatok peňazí, aby si mohol kúpiť ďalšiu, za 200. Po čase služby NiceHash využívať prestal a prešiel na ťažbu étherea, najobľúbenejšej alternatívy bitcoinu. Navýšil výpočtovú kapacitu pomocou vyradených počítačov, o ktorých sa jeho profesor vyjadril, že súsúce na vyhodenie. Keď ich vybavil správnymi grafickými kartami, z "odpadu" sa stali dobre fungujúce počítače.



Vždy, keď Mark vyťažil dostatok étherea na pokrytie svojich nákladov, kúpil si novú grafickú kartu a nakupoval bitcoiny. Do marca 2017 už mal sedem počítačov, ktoré ťažili éthereum nepretržite. Do septembra dosiahol zisk jeden bitcoin, v tom čase to bolo zhruba 4500 dolárov. Dnes, o štyri mesiace neskôr, po divokom raste a diverzifikácii jeho kryptomenového portfólia, má podľa vlastných odhadov asi 20 000 dolárov v digitálnej hotovosti. "Jednoducho to vyšlo," hovorí.



Využívajúc rozhodujúcu konkurenčnú výhodu, motivovaný ziskom a túžbou spoznať technológiu, sa študenti po celom svete púšťajú do ťažby kryptomien. Spočiatku takmer každý študent začal ťažiť, pretože to povžoval za zábavu, neskôr to ale prerástlo do záujmu o blockchain, technológiu. Ťažba sa zmenila na neočakávaný vstup do objavovania technológie, ktorej mnohí predpovedajú, že dramaticky zmení náš život.

Pri typickej ťažobnej prevádzke predstavuje spotreba elektriny najvyšší podiel prevádzkových nákladov, preto sú najväčšie bitcoinové bane v Číne. Ale v prípade Marka, bývajúceho v študentskom mestečku, účet za elektrinu zatiahne MIT. To jemu a ostatným študentom umožňuje si pripísať vyššie zisky než väčšine ostatných ťažiarov. Pri ťažbe kryptomien sú dôležité dve veci, výpočtová sila a nízke náklady na elektrickú energiu. Čím máte viac výpočtovej sily k dispozícii, tým väčšie sú vaše šance na zisk. Špecializovaný hardvér ASIC je navrhnutý pre efektívne ťaženie bitcoinu, dokáže poskytnúť až 100 000 násobok výpočtového výkonu štandardného pécéčka vybaveného niekoľkými grafickými kartami. Ale takýto hardvér stojí niekoľko tisíc dolárov a veľa žerie. Ak nie sú ceny bitcoinu dostatočne vysoko, nedokážete ťažbou pokryť náklady na elektrickú energiu a drahý hardvér sa nedá využiť na nič iné. Avšak pre alternatívne meny, ako je éthereum, ASIC systémy neexistujú. To znamená, že táto kryptomena sa dá vyťažiť iba osobným počítačom. Namiesto toho, aby sa ťažiari spoliehali iba na hlavný procesor počítača ("CPU"), vybavia ich výkonnými grafickými kartami ("GPU"), aby zvýšil dostupný výpočtový výkon. Zatiaľ čo procesory sú určené na riešenie jedného problému, GPU sú navrhnuté tak, aby súčasne riešili stovky úloh.





Väčšina študentov na internátoch ťaží alternatívny digitálnych mien osobnými počítačmi a grafickými kartami. Takmer všetci už mali grafické karty na hranie hier alebo na iné účely, keď si uvedomili, že vlastne spĺňajú hardvérové ​​požiadavky aj na ťažbu. "Práve som si staval počítač na editáciu videa, keď som sa dočítal o možnosti ťažby," hovorí Arjun Singh Brar, čerstvý absolvent Singapurskej Univerzity technológie a dizajnu. S prístupom k bezplatnej internátnej elektrine si pomyslel: "Prečo to neskúsiť?"

MIT síce monitoruje spotrebu elektrickej energie ale skôr sa zaujíma o spotrebu celej budovy ako jednotlivcov. Študenti-ťažiari zatiaľ nikdy nedokázali vygenerovať spotrebu, ktorá by sa ukázala ako nezvyčajne vysoká. Podobne je to údajne aj na iných školách, univerzity nevzniesli žiadne námietky. Buď z nevedomosti, alebo z nezáujmu. Elektrina a internet sú jednoducho považované za súčasť výučby.

To čo študenti nezaplatia za elektrinu, sa im premietne do komfortu bývania. Dokonca aj bez radiátora je v zime v Markovej izbe oveľa vyššia teplota, než by bolo žiaduce. Jeho hardvér je v podstate 2000-wattové vykurovacie zariadenie, ktoré beží bez prestávky. Nezmenilo sa to ani po tom, čo presunul svoje dva najefektívnejšie ťažobné stroje do izby svojej priateľky. V lete je teplo neznesiteľné a nepomôže ani niekoľko výkonnejších ventilátorov. Bez klimatizácie je to naozaj náročné. "Skúšame to ventilátormi, ktoré sa zvyčajne pripájajú k vysušovacím zariadeniam," vysvetľuje.





V rýchlo sa rozvíjajúcom, neregulovanom krypto svete môžete získať veľa za jediný deň. Ale tak isto rýchlo môžete o všetko prísť. Nielen kvôli vysokej volatilite na trhu, ale aj pre nedostatok regulácie, čo zvyšuje náchylnosť k podvodom. Napríklad 6. decembra minulý rok hackeri prenikli do platformy NiceHash a odniesli si 4 736,42 bitcoinov v hodnote viac ako 60 miliónov dolárov, čo je prepočet na základe ceny za daný deň. Alebo iný príklad menom Mt. Gox. V roku 2013 to bola najväčšia a najdôveryhodnejšia bitcoinová burza na svete. Vo februári 2014 sa stala terčom útoku a prišla o 740 000 bitcoinov. Japonská burza vyhlásila bankrot a mnohí hráči, ktorí boli jej súčasťou, prišli o celý svoj majetok.

Hoci ťažba kryptomien sa môže zdať ako triviálna záležitosť, aj vďaka nej vzniká nová generácia špecialistov. Mnohí ťažiari tvrdia, že vďaka skúsenostiam sa naučili viac o tejto technológii. Napríklad Abouzeid at Babson sa ku kryptomenám dostal v decembri 2013, ešte ako stredoškolák. Jeho priateľ mu ukázal dogecoin, novú bitcoinovú alternatívu. Na svojom počítači Macbook Pro sa pokúšal o ťažbu. V januári 2014 sa podarilo nazhromaždiť 30 000 dolárov alebo 26,5 milióna doge, čo stačilo, aby poslali jamajský bobový tím na zimné olympijské hry v Soči. O dva mesiace neskôr sa podarilo zozbierať 55 000 dolárov, čo je viac ako 100 miliónov doge, na sponzorovanie vodiča v pretekoch NASCAR Sprint Cup Series. Abouzeid si uvedomil silu kryptomien. Postavil si svoj prvý špecializovaný ťažobný počítač. "Trvalo to tri mesiace, ale potom moja matka dostala účet za elektrinu," hovorí. Ale keď sa dostal na vysokú, bezplatná elektrina univerzity mu poskytla neobmedzenú slobodu. "Dnes sa môžem pozrieť späť a povedať, že viem viac o bitcoine ako väčšina ľudí! To je dobrá investícia.“ Skúsenosti ho inšpirovali k tomu, aby v budúcnosti pracoval v tomto odvetví.

Akash Nath je absolventom Bostonskej univerzity z roku 2016. Spoločne s niekoľkými ďalšími spolužiakmi vybudoval Alt-Options, prostredie pre obchodovanie s bitcoinovými derivátmi . Dnes 23-ročný Nath prevádzkuje spoločnosť nesúvisiacu s kryptomenou, ale je stále aktívny v kryptokomunite. Ak sa raz vráti do sveta kryptomien, plánuje sa venovať vzdelávaniu nových používateľov. "Existuje len veľmi málo jasných zdrojov na to, aby ste riadne nasmerovali a vzdelávali nových pracovníkov," hovorí. Dnes ešte nikto zatiaľ úplne nevie, ako sa kryptomeny zmenia, ako sa budú navzájom obchodovať, ale mnohí odborníci predpovedajú, že spôsobia revolúciu. "V podstate verím, že technológia blockchain zlepší svet," hovorí Abouzeid. "Neviem, kedy, neviem ako. Neviem, či to bude bitcoin alebo éthereum alebo akékoľvek meny vznikajúce dnes, či zajtra. Je zábavné byť súčasťou tejto jazdy."