Slovenská sporiteľňa je s minuloročnými výsledkami spokojná

Slovenská sporiteľňa je s minuloročnými výsledkami napriek poklesu zisku spokojná. Podľa jej vyjadrení totiž obchod rástol v súlade s očakávaniami. Konsolidovaný zisk skupiny Slovenskej sporiteľne za deväť mesiacov poklesol o 26,7 % na 126,2 mil. eur. Deväťmesačný zisk samotnej banky klesol o 26,6 % na 125,1 mil. eur.

Dôvodom poklesu v roku 2017 boli dve mimoriadne transakcie, ktoré ovplyvnili hospodárenie v roku 2016. Výnos z predaja účasti v spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosti Visa Inc v hodnote 26,8 mil. eur a mimoriadny výnos 14,5 mil. eur, ktorý vznikol vkladom časti podniku týkajúceho sa platobných terminálov a transakcií do spoločnosti Global Payments.

“V prostredí historicky najnižších úrokových sadzieb sa sústreďujeme na zlepšovanie klientskej skúsenosti s dôrazom na digitalizáciu, zvyšovanie efektívnosti a dôsledné riadenie nákladov,” uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.