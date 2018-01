Domácnosti sa naďalej zadlžujú, prispel k tomu pokles úrokových sadzieb

dnes 12:46 -

Domácnosti sa naďalej zadlžujú. Prispel k tomu pokles sadzieb na historicky nízke úrovne, ktoré sú aj na vkladoch. Preto sa rast vkladov domácností spomaľuje a prevažuje spotreba a investície. V novembri 2017 pokračovalo aj znižovanie úverov nefinančných spoločností pri prudkom raste ich vkladov, a to najmä v priemysle, stavebníctve a obchode. Prejavilo sa to aj v ich zlepšených finančných ukazovateľoch. Vyplýva to z rozboru analytikov menového úseku Národnej banky Slovenska (NBS).

Rast úverov domácnostiam sa podľa Jána Beka z NBS medzimesačne spomalil na 0,8 %. "Úvery sú podporované historicky najnižšími nominálnymi úrokovými sadzbami, keď výraznejšie klesá najmä úročenie spotrebiteľských úverov," priblížil s tým, že dominanciu si udržiavajú najmä úvery na nehnuteľnosti, ich medziročná dynamika sa však začína postupne spomaľovať tak, ako sa predpokladalo.

Vývoj úverov domácnostiam je mierne rýchlejší ako v predikcii, naopak dynamika úverov nefinančným spoločnostiam je nižšia, ako predikcia očakávala. Úvery súkromnému sektoru v novembri medzimesačne vzrástli o 0,3 %, pričom ich medziročná dynamika sa spomalila o 0,3 percentuálneho bodu na 10,9 %.

Úvery nefinančným spoločnostiam medzimesačne poklesli už druhý mesiac za sebou, znížili sa najmä úvery s lehotou splatnosti nad jeden rok do piatich rokov. "Priaznivo sa vyvíjali dlhodobé úvery nad päť rokov, čo by mohlo predstavovať spolu s otvárajúcou sa produkčnou medzerou a stále nízkymi nominálnymi sadzbami pozitívny impulz pre investície," predpokladá analytik.

V novembri minulého roka nastal výraznejší nárast vkladov súkromného sektora, konkrétne o 1,1 % medzimesačne. "Firmám výrazne vzrástli vklady v dôsledku zvýšenej produkcie a následne tržieb, čo sa prejavilo najmä v priemyselnej výrobe," konštatoval Beka s tým, že obnovujúca sa produkcia v stavebníctve sa tiež prejavila výraznejším zvýšením vkladov.

Rast vkladov súkromného sektora sa zrýchlil medziročne o 0,8 percentuálneho bodu na 6,6 %. Pokračuje aj rast súkromnej spotreby, čo potvrdzuje nárast vkladov v obchode a slabší rast vkladov domácností. "Tie vzrástli medzimesačne len o 0,3 %," uzavrel analytik.