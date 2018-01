Akcie ostávajú preferovaným aktívom aj v tomto roku

dnes 12:16 -

Normalizácia úrokových sadzieb bude pokračovať aj v roku 2018. Americká centrálna banka začala proces sprísňovania menovej politiky uskutočňovať už pred 2 rokmi. Konštatuje v komentári hodnotiacom uplynulý rok z pohľadu investícii Silvia Čechovičová, investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management.

Podľa nej celý rok na trhu prevládala pomerne nízka volatilita a ani potenciálne rozbušky, ktoré sa skrývali napríklad na politickej scéne, na tom nič nezmenili. Do určitej miery dokázalo trh vytrhnúť z letargie len zvýšené geopolitické napätie v súvislosti so Severnou Kóreou.

V decembri prišlo k zvýšeniu základnej sadzby o ďalších 25 bázických bodov, čím sa dostala do pásma 1,25 - 1,50 %. "V tomto roku by sme mali byť svedkami trojnásobného rastu kľúčovej sadzby. Či sa tento scenár naplní alebo nie, bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať ekonomický rast a hlavne inflácia," komentuje strategička.

Európska centrálna banka (ECB) je v inej situácii než Fed. Napriek dobrým ekonomickým výsledkom nie je zatiaľ ešte vo fáze, aby začala zvyšovať úrokové sadzby. Bráni jej v tom stále nízka inflácia. Ďalším faktorom je aj možné posilnenie kurzu eura. Posun sadzieb smerom nahor by kurz eura urobil atraktívnejším. Keďže však platí, že silnejší kurz znižuje konkurencieschopnosť exportérov, nebolo by to pre niektoré európske krajiny príjemné. "Predpokladáme, že ECB ponechá základnú sadzbu na súčasnej nulovej úrovni po celý rok. Prvé zvýšenie očakávame až v roku 2019," myslí si Čechovičová.

Ako ďalej v komentári uvádza, akýkoľvek nárast sadzieb, resp. výnosov dlhopisov, sa prejaví poklesom výkonnosti dlhopisovej investície do červených čísiel, pretože vedie k strate hodnoty dlhopisov. "Keďže očakávame, že výnosy dlhopisov budú v tomto roku rásť, máme negatívny postoj k investíciám do štátnych cenných papierov kľúčových krajín – ako je napr. USA, Nemecko či Švajčiarsko. V rámci dlhopisovej zložky portfólia vidíme zmysel v dlhopisoch s vysokým výnosom v lokálnych menách. V tomto prípade je však potrebné brať do úvahy úrokové riziko a v prípade, že ide o investíciu v cudzej mene, aj riziko oslabenia týchto mien voči euru," predpovedá Čechovičová.

Akcie zostávajú preferovaným aktívom. Hlavným dôvodom je priaznivý vývoj ekonomiky a podnikových ziskov. Ceny akcií sú podľa nej už pomerne vysoko, a preto sa prísne selektuje, do akých regiónov a sektorov sa bude investovať.

"Nech už bude vývoj akýkoľvek, jedna z najdôležitejších vecí, ktorú musí mať investor na pamäti, je diverzifikácia, teda rozloženie peňazí medzi viacero typov aktív. Výnosy na bežných či sporiacich účtoch zostanú veľmi nízke. Víťazom by mohli byť opäť akcie, ale je treba počítať s ich vyššou kolísavosťou. Pokiaľ je však portfólio správne rozložené a investície sú pravidelné, investor si dokáže poradiť aj so zvýšenou volatilitou," uzatvára Čechovičová.