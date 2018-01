Firmám sa má skomplikovať odlievanie ziskov do daňových rajov

dnes 9:46 -

Odlievanie ziskov slovenských spoločností do daňových rajov by sa malo skomplikovať. Od roku 2018 je totiž účinná novela zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza takzvané CFC pravidlá pre právnické osoby. Zjednodušene by to malo znamenať, že ak firma odlieva svoje príjmy do spoločnosti, ktorú ovláda a zároveň v zahraničí odvedie výrazne nižšie dane z príjmov, ako by odviedla na Slovensku, bude ich musieť doplatiť. Podobné pravidlá mali platiť aj pre fyzické osoby, v parlamente však zatiaľ neprešli.

Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou firmy sídliacej na Slovensku sa podľa zákona rozumie právnická osoba, alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ak daňovník sám alebo spolu so závislými osobami má priamy podiel alebo nepriamy podiel na základnom imaní, alebo hlasovacích právach alebo podiel na zisku viac ako 50 %. Odborníci však upozorňujú, že snaha obmedziť vyvážanie ziskov do daňových rajov týmto spôsobom sa môže ukázať ako príliš komplikovaná a nie celkom účinná.

"Slovenská republika si zvolila alternatívu, ktorá je podľa môjho názoru administratívne náročnejšia, ale aj neistá," uvádza daňová partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Slovensko Silvia Hallová. Ako dodáva, podľa nastavených pravidiel, ak má slovenský daňovník podiel v zahraničnej kontrolovanej spoločnosti, musí vždy prepočítať daň podľa slovenských pravidiel pre výpočet dane z príjmov právnických osôb. A pokiaľ je takto vyčíslená daň vyššia, ako daň zaplatená v zahraničí, musí tento rozdiel doplatiť na Slovensku.

Zároveň by sa ale toto pravidlo malo uplatniť iba v prípadoch, ak bol cez zahraničné kontrolované spoločnosti umelo znížený základ dane slovenskej spoločnosti. "Bude teda treba posúdiť ekonomickú podstatu jednotlivých transakcií za účelom preverenia, či je potrebné toto pravidlo aplikovať. Toto pravidlo nie je naformulované jednoznačne a bude spôsobovať mnohé nejasnosti pri jeho aplikácii," myslí si Hallová. Rovnako sa podľa nej zdá, že jeho uplatňovanie bude časovo a administratívne náročné.