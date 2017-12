Stavebné spoločnosti očakávajú v roku 2017 rast výkonov o 2,8 % a tržieb o 4,8 %

dnes 16:01 -

Riaditelia stavebných spoločností očakávajú v tomto roku zvýšenie výkonov slovenského stavebníctva v priemere o 2,8 % a rast tržieb o 4,8 %. Vyplýva to z analýzy slovenského stavebníctva vo štvrtom kvartáli tohto roka, ktorú spracovala spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s, Ladce.

Výkony domáceho stavebníctva porastú v roku 2017 pomalšie, ako predpokladali predikcie z analýzy v treťom kvartáli (rast o 4,4 %). Stavebný sektor by mal podľa aktuálnych predpovedí zaznamenať rast v priemere o 2,8 %, na čom sa bez významnejších odchýlok zhodujú stavebné firmy bez ohľadu na veľkosť, či zameranie. Mierny rast stavebníctva by mal vydržať aj v budúcom roku, a to o 2,1 %. Lepšie by na tom mali byť firmy zamerané na inžinierske stavby (rast 2,7 %), oveľa opatrnejšie sú v predpovediach veľké spoločnosti (rast 1,3 %).

Riaditeľ spoločnosti PS STAVBY, s. r. o., Miloš Milanovič predpokladá na najbližšie dva až tri roky pozitívny vývoj v stavebníctve. "Na jednej strane ho podporuje dopyt v segmente výstavby a obnovy bytového fondu, na druhej strane sú záväzky štátu na zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov do roku 2020 a súčasne akceleruje aj priemysel a logistika," uviedol.

Riaditeľ spoločnosti Hochtief SK, s. r. o., Miroslav Beka upozornil, že aj keď požiadavky na výstavbu dopravnej infraštruktúry sú veľké, ich realizáciu brzdí projekčná nepripravenosť a nezodpovedaná otázka financovania. "Zvyšujúca sa zamestnanosť, dostupnosť hypoúverov vytvára priaznivú situáciu bytovej výstavby, kde možno očakávať rast produkcie," povedal.

Generálny riaditeľ Považskej cementárne Anton Barcík upozornil, že vývoj nielen slovenského stavebníctva bude v roku 2018, ako aj v ďalších rokoch, sprevádzať nárast cien stavebných materiálov ako reakcia na rastúce ceny palív a energií. "Ako dodávateľ stavebných materiálov očakávame pokles tržieb na domácom trhu a presmerovanie dodávok na export," dodal Barcík.

Tržby stavebných spoločností porastú v tomto aj budúcom roku nad očakávanie rastu stavebnej produkcie. Riaditelia 80 % oslovených stavebných spoločností očakávajú v roku 2017 rast tržieb o 4,8 % a v roku 2018 o 3,2 %. Aj tu sú v dlhodobom výhľade pesimistickejšie veľké stavebné firmy, ktoré predikujú zvýšenie tržieb v budúcom roku o 2,2 %.

"Osobne sa domnievam, že bude pokračovať mierny pokles tržieb v porovnaní s rokom 2017, a to z dôvodu ukončovania rozostavaných úsekov a nepripravenosti nových úsekov diaľnic, ciest a železníc," vyhlásil obchodný riaditeľ spoločnosti Doprastav, a. s., Ján Záhradník. Pre vývoj slovenského stavebníctva v roku 2018 bude podľa neho jedným z rozhodujúcich faktorov pokračovanie projektu PPP na výstavbu úsekov D4 a R7 v okolí Bratislavy, či stavebné konzorcium dokáže a či vôbec chce urýchliť začatie prác.

Obchodný riaditeľ spoločnosti REMESLO stav, s. r. o., Marián Hybler očakáva vývoj v stavebníctve podobný roku 2017. "Napriek tomu naše tržby poklesnú spolu s poklesom ľudských zdrojov, kde sa čoraz silnejšie prejavuje nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, ktoré by nahradili odchádzajúcich do dôchodku," dodal.