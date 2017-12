Ako sa vyhnúť problémom na Silvestra kvôli alkoholu a pyrotechnike

Zdroj: OVB

Škodu na vlastnom majetku nikto nepreplatí, alkohol poisťovne preverujú

Komerčné poisťovne pri každej poistnej udalosti skúmajú, či v nej nehral rolu aj alkohol. „Drvivá väčšina poisťovní má alkohol vo výlukách, čo znamená, že majú právo znížiť alebo úplne zamietnuť finančné plnenie za spôsobenú škodu. Nájdu sa však poisťovne, ktoré používajú takzvanú tabuľku obsahu alkoholu v krvi a podľa toho sa rozhodujú. A tiež poisťovne, kde alkohol nie je problém,“ vysvetľuje M. Kopúnek. Podobne je to s pyrotechnikou - väčšina poisťovní ju má vo výlukách, niektoré ju majú odstupňovanú podľa stupňa rizikovosti pyrotechniky. „Pri poistnej udalosti sa skúma, či osoba mala právo s touto triedou pyrotechniky manipulovať. Napríklad poisťovne bez námietky preplácajú popáleninu po prskavke, avšak ak by dieťa utrpelo úraz pri výbuchu delobuchu, ktorý mu vôbec nepatrí do ruky, môžu plnenie krátiť či zamietnuť.“

Ak to zhrnieme, keď si spôsobíte škodu na vlastnom majetku – napríklad si pyrotechnikou podpálite balkón – žiadna poisťovňa vám škodu nepreplatí. Ak si spôsobíte úraz a máte úrazové poistenie, postupuje poisťovňa podľa toho, či rolu zohral alkohol alebo pyrotechnika. Popritom stále poisťovňa skúma, či nešlo o situáciu, pri ktorej poistený precenil svoje schopnosti alebo sa nejednalo o páchanie trestného činu, profesionálny šport či vojnové udalosti.

Netreba zabúdať ešte na jeden nepríjemný následok alkoholu. Všetky náklady spojené s ošetrením úrazu či pobytom v nemocnici, pri ktorých hral rolu alkohol, môže zdravotná poisťovňa od vás vymáhať späť. A každá z troch poisťovní to aj pravidelne robí. Pritom vôbec nejde o zanedbateľné sumy: pri hospitalizácie v nemocnici môžu narásť aj na niekoľko tisíc eur.

Ak susedovi podpálite delobuchom auto, škodu nikto nepreplatí

Ak niekomu spôsobíte škodu, máte poistenie zodpovednosti a v udalosti nehral rolu alkohol ani pyrotechnika, poisťovňa skúma len to, či ste neprecenili svoje schopnosti alebo sa daná udalosť nestala pri činnostiach, ktoré sú vo výlukách. Ak sa však dokáže použitie alkoholu, môže sa finančné plnenie krátiť alebo zamietnuť. Pri použití pyrotechniky niektoré poisťovne automaticky nepreplácajú nič a iné skúmajú použitú triedu pyrotechniky. „Ak ide o kombináciu alkoholu a pyrotechniky, je takmer isté, že poisťovňa spôsobenú škodu nepreplatí,“ hovorí Martin Kopúnek.

Na zahraničnú lyžovačku nejazdite bez poistenia zodpovednosti

Úplne samostatnou kapitolou je škoda spôsobená inej osobe alebo jej majetku v zahraničí, napríklad pri lyžovaní. „Poznáme veľa prípadov, keď zahraničný lyžiar žaloval našinca za to, že mu pri zrážke na svahu spôsobil ujmu na zdraví, psychickú traumu či poškodil majetok. Ak máte poistenie zodpovednosti za škodu k cestovnému poisteniu alebo k poisteniu domácnosti a na svahu ste nepopíjali, nemáte sa čoho báť. Avšak s alkoholom môže každá poisťovňa poistné plnenie krátiť alebo úplne zrušiť. To vás môže vyjsť na tisíce až desiatky tisíc eur. Preto netreba pri zahraničnej lyžovačke zabudnúť na poistenie zodpovednosti a zároveň si pohárik alkoholu radšej odložiť na večer,“ radí M. Kopúnek.

Typické udalosti počas Silvestra a čo na to poisťovne:

Človek pod vplyvom alkoholu vyskočí z balkóna a zraní sa

Zdravotná poisťovňa môže žiadať preplatenie nákladov na liečenie, väčšina komerčných poisťovní tento úraz nepreplatí, nájdu sa však aj také, ktoré sa rozhodujú podľa výšky hladiny alkoholu v krvi, resp. ktoré škodu v plnej výške preplatia bez ohľadu na alkohol.





Dieťa či dospelý si prskavkou popáli ruku

Pokiaľ u dospelého nebolo dokázané požitie alkoholu, poisťovne škodu preplácajú.

Človek si delobuchom spôsobil závažný úraz

Pri zdravotnej poisťovni platí, že skúma rolu alkoholu pri udalosti a môže žiadať preplatenie nákladov. Komerčná poisťovňa skúma, o aký druh pyrotechniky išlo a či na jej použitie existovalo zákonné oprávnenie (napr. delobuch, ktorý nesmie používať dieťa). Pri alkohole platí riziko zníženia či zamietnutia preplatenia škody.

Človek prskavkou spôsobí ujmu na zdraví iného alebo poškodí jeho majetok

Ak nešlo o kombináciu s alkoholom, ktorú musí poškodený vedieť dokázať – napríklad okamžitým privolaním polície – väčšina poisťovní škodu prepláca. Nájdu sa však aj také, pre ktoré je aj prskavka „pyrotechnika“ a škodu nepreplatia. Pri alkohole platí riziko zníženia či zamietnutia preplatenia škody.

- Overte si pri svojom úrazovom poistení a poistení zodpovednosti za škodu, či nie je alkohol a pyrotechnika vo výlukách.

- Ak vaša poisťovňa alkohol toleruje, môžete smelo oslavovať. Ak nie, s alkoholom to radšej nepreháňajte.

- Pri zahraničnej lyžovačke si nezabudnite k cestovnému poisteniu prikúpiť aj zodpovednosť za škodu. V opačnom prípade riskujete tisíce eur, ak niekoho na svahu zrazíte.

- S pyrotechnikou manipulujte striktne podľa návodu. Žiadny delobuch nestojí za to, aby vás zbytočne zranil. Ak vám pri zranení pyrotechnikou navyše zistia alkohol v krvi, nielenže nedostanete od komerčnej poisťovne ani cent, ale na dvere vám môže zaklopať zdravotná poisťovňa s účtom za vaše ošetrenie.

- Ak vám niekto spôsobí škodu na vašom majetku, volajte okamžite políciu, aby preverila alkohol u vinníka a spísala zápisnicu. Je kľúčové, aby ste s policajtmi hneď identifikovali toho, kto vám škodu spôsobil (neskôr by ste to ťažko dokazovali).