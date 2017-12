Šokujúce scenáre analytikov pre rok 2018: Desať udalostí, ktoré by vyviedli trhy z rovnováhy

Zdroj: saxo bank

Foto: TASR/AP; J. Kotian;thinkstock

dnes 0:53 -

"Pred rokom si mnohí ľudia mysleli, že tento rok bude pomerne nestabilný kvôli neočakávanému zvoleniu amerického prezidenta Donalda Trumpa alebo výsledku referenda o Brexite. Namiesto toho sme ale zažili pokojný rok, ktorý viedol k nárastu rizikových aktív takmer po celom svete. Dlhé obdobie spokojnosti a pokoja na trhoch prispieva k zmierňovaniu budúcej volatility, pretože investori podceňujú hlboké riziká," upozorňuje John Hardy, vedúci oddelenia Forexu Saxo Bank. "Našim cieľom je vyvolať diskusiu a zamyslieť sa nad tým, akým smerom by sa rok 2018 mohol uberať."

Nejde teda o oficiálne predpovede Saxo Bank, ale o možné udalosti, ktoré sú málo pravdepodobné, a ktoré by v prípade naplnenia mohli vyvrátiť z rovnováhy celý trh.



1. Fed príde o nezávislosť, spadať bude pod ministerstvo financií

Republikáni a demokrati v Spojených štátoch sa pred voľbami, ktoré by mali byť v polovici roka, bijú o hlasy voličov, ktorí veria populistickým sľubom. V zámorí chýba rozpočtová disciplína a daňové škrty budú znamenať obrovský pokles príjmov, čo sa ešte zhorší, ak Spojené štáty spadnú do recesie. Slabá ekonomika Fed zastihne nepripravený, centrálna banka tak nedokáže primerane reagovať na monetárnymi nástrojmi. Fed sa stane obetným baránkom slabého výkonu ekonomiky, chaosu na trhu s dlhopismi a rastúcej nerovností. Ministerstvo financií USA preto prevezme krízové právomoci a donúti centrálnu banku, aby zvýšila výnosy 10-ročných amerických vládnych dlhopisov na 2,5 %.





2. Centrálna banka Japonska sa bude musieť vzdať kontroly nad krivkou výnosov

Politika japonskej centrálnej banky, ktorá má riadiť výnosovú krivku, závisí od globálnych úrokových sadzieb a nízkych výnosov. V roku 2018 to však nevydrží. S rastúcou infláciou porastú aj výnosy, výsledkom bude neskutočný pokles japonského jenu. Centrálna banka sa musí spoľahnúť na opatrenia podobné kvantitatívnemu uvoľňovaniu. K tomu to kroku sa ale odhodlá až po tom, čo kurz amerického dolára k jenu stúpne na 150 a potom prudko poklesne na 100.





3. Čína príde s ropnou menou

Čína je najväčším dovozcom ropy a mnohé krajiny produkujúce čierne zlato ho s radosťou predávajú za čínsku menu. Vzhľadom na to, že globálna moc a dosah Spojených štátov klesnú, a vzhľadom na úspech komoditných futures postavených na čínskom jüane, bude rozhodnutie Šanghajskej medzinárodnej energetickej burzy uviesť na trh ropné futures na juane široko prijímané. Predstavenie petrojüanu bude znamenať viac ako 10 % zhodnotenie jüanu voči americkému doláru, kurz USD / CNY tak prvýkrát v histórii dosiahne úroveň 6,0.





4. Prudký nárast volatility po náhlom krachu burzy

Svetové trhy sú plné neblahých predzvesti, kolaps volatility vo všetkých triedach aktív v roku 2017 nie je výnimkou. Historické minimá indexov VIX a MOVE doplnené rekordnými cenami akcií a nehnuteľností vytvorí pomyselný sud pušného prachu, ktorý by mohol nečakane explodovať. Index S&P 500 stratí prakticky v momente 25 % svojej hodnoty. Táto udalosť strhne niekoľko fondov špekulujúcich na pokles volatility. Naopak, neznámy obchodník špekulujúci na rast volatility, ktorý dosiahne 1000 % zhodnotenie sa stane sa okamžite legendou.





5. Americkí voliči sa výrazne posunú doľava

Demografické zmeny v USA okrem iného znamenajú, že generácia do 35 rokov už predstavuje väčšiu skupinu ako generácia povojnovej baby boomers. To bude mať dramatický vplyv na politický vývoj v roku 2018. Odpor mladých voličov voči Donaldu Trumpovi, prehlbujúca sa nerovnosť spôsobená republikánskou daňovou reformou a noví demokratickí kandidáti, ktorí nemajú záujem využiť ľavicový populizmus a la Bernie Sanders, spôsobia, že v novembri k voľbám príde veľká časť voličov. Demokrati smerujú diskusie od daňovej reformy k výdajovým stimulom pre masy. Skutočný populizmus znamená dávať peniaze 90 % obyvateľstva. A rozpočtový schodok nebude zaujímať nikoho. Výnosy 30-ročných amerických vládnych dlhopisov dosiahnu vyše 5 %.





6. Európsku úniu ovládne Rakúsko-Uhorská ríša

Rozpory medzi zakladajúcimi členmi EÚ a skeptickými novými členmi sa v roku 2018 prehĺbia do nepredstaviteľného rozkolu. Po prvý raz od roku 1951 sa politický stred Európy presunie z nemecko-francúzskej aliancie ku krajinám strednej a východnej Európy. Obavy finančných trhov zo zablokovania európskych inštitúcií na seba nenechajú dlho čakať. Koncom roka 2018 euro výrazne posilní na nové maximá proti menám krajín G10 a menám mnohých rozvíjajúcich sa trhov, ale potom rýchlo oslabí na paritu s dolárom.





7. Bitcoin predhodia vlkom

Kurz bitcoinu v roku 2018 vzrastie na viac ako 60 000 USD a trhová kapitalizácia tejto kryptomeny sa zvýši na viac ako tri milióny dolárov, a to kvôli spusteniu bitcoinových futures kontraktov v decembri 2017. Nepotrvá to však dlho a fenomén menom bitcoin začne strácať pôdu pod nohami, pretože do hry vstúpia Čína a Rusko, ktoré rýchlo zakážu kryptomeny neschválené na domácich trhoch. Po dosiahnutí maxima v roku 2018 bitcoin "skrachuje" a do roku 2019 sa jeho kurz bude nachádzať v blízkosti svojej základnej "výrobnej" ceny 1 000 USD.





8. Juhoafrická jar spôsobí rozkvet Južnej Afriky

V subsaharskej Afrike prebehne vlna demokratických zmien. Vynútená rezignácia mnohoročného prezidenta Zimbabwe Roberta Mugabeho na konci roku 2017 vyvolá vlnu politických zmien v ďalších afrických krajinách. Juhoafrický prezident Jacob Zuma bude donútený odstúpiť a Joseph Kabila v Kongu bude čeliť mnohým neočakávaným demonštráciám, ktoré ho donútia utiecť z krajiny. Hlavným víťazom bude Juhoafrická republika, tá sa totiž stane premiantom rozvíjajúcich sa trhov. Juhoafricekj republike a satelitným ekonomikám v regióne prinesie jeden z najsilnejších svetových rastov.





9. Tencent vytlačí Apple z trónu kráľa trhu

Čína zostáva najľudnatejšou krajinou sveta s rýchlo rastúcim životným štandardom. Otvára svoje kapitálové trhy a jej reformné programy vyvolávajú rastúci záujem investorov. To je zrejmé najmä v prípade čínskych technologických akcií, kde cenné papiere spoločnosti Tencent vystrelili v roku 2017 o 120 %. Koncom roku 2017 sa Tencent dostal medzi päť najväčších spoločností na trhu, jeho trhová kapitalizácia sa blížila k 500 miliárd dolárov, v jednej chvíli bola dokonca vyššia ako trhový kapitalizácia Facebooku. V roku 2018 Tencent za sebou ďaleko zanechá ostatné spoločnosti, cena jeho akcií stúpa o ďalších 100 %, firma s hodnotou výrazne viac ako tri miliardy dolárov získa prvenstvo a zosadí Apple.





10. Ženy prerazia "sklenený strop"

Mladé generácie žien už začali dosahovať vyššie vzdelanie než muži. Na amerických univerzitách, napríklad na bakalárskom stupni promuje o 50 % viac žien než mužov. Ženy tvoria takmer polovicu absolventov obchodných škôl. Napriek tomu v roku 2017 medzi výkonnými riaditeľmi firiem v katalógu Fortune 500 bolo len 6,4 % žien, hoci v priemere zarábali viac ako ich mužskí kolegovia. Budúci rok ale príde zmena - nie preto, že by to bolo spravodlivé, ale z čisto praktického dôvodu. Nárast potenciálu žien je v súčasnosti jediným spôsobom, ako v rozvinutých krajinách so starnúcou populáciou zvyšovať produktivitu práce. V roku 2018 sa šovinistické pánske kluby otrasú v základoch a ženy sa do konca roka dostanú do vedúcich pozícií vo viac ako 60 z 500 spoločností v zozname Fortune.