Japonský debut: Nový pohrebný biznis stavia na nedostatku času

Tento týždeň na ostrovnom štáte odštartoval nový druh podnikania. Ako inak, je to niečo v znamení uponáhľaného života. Prvé japonské "pohrebné okno" znamená asi toľko, ako nákup rýchleho občerstvenia bez potreby vystúpiť z auta. V prefektúre Nagano môžu účastníci pohrebného obradu zastaviť svoje vozidlá vedľa recepciš, a cez okno vozidla elektronicky zaznamenať zopár súcitných riadkov. Táto mobilná návštevnosť je prenášaná na obrazovku vo vnútri pre tých, ktorí sa rozhodli zo svojich vozidiel vystúpiť.



V roku 2014 predstavila kaplnka Paradise Funeral v Saginaw v štáte Michigan novinku - 3 minútovú pohrebnú službu kde účastníci nemuseli vystúpiť zo svojho auta. V USA je to menej prekvapujúce, národnosť je tam rozmanitejšia a všetci svorne obľubujú ponuky rýchleho občerstvenia. Japonsko je naopak malou homogénnou krajinou. Tradície sa generačne zdieľajú a už dávno existuje všeobecná dohoda o tom, ako žiť a zomrieť.

Dnes je Japonsko považované za "staršieho občana sveta", pretože bojuje so starnutím obyvateľstva a nízkym počtom sobášov a pôrodnosťou. Na trhu práce nie je dostatok mladých ľudí na to, aby ekonomicky udržali starších. Množstvo voľných pracovných miest prinútilo vládu, aby zamestnávala aj ženy z domácnosti a prisťahovalcov. Dotiahla ich na trh práce, kde je pracovná morálka tak prísna, že aj smrť prepracovaním dostala svoj meno, "karoshi".





Drive-thru pohreb je dôkazom meniacej sa spoločnosti. Nové Japonsko môže byť miestom, kde ľudia už prestávajú cítiť čerešňové kvety a cestou do práce sa zastavia na pohrebe. Alebo, ako to tvrdí poskytovateľ takejto služby, je to cenná možnosť pre staršie ročníky, ktoré už nie sú schopné zúčastniť sa pohrebu, ale stále si želajú prejaviť súcit.

Nie vždy to takto bolo. V roku 2001 zistil Tokijský metropolitný vládny prieskum, že 85 % z približne 450 respondentov navštevuje budhistické pohreby. Tie tradične zahŕňajú nočné bdenie a obradu na nasledujúci deň za modlenia sa mníchov a pálenia kadidiel. Nasleduje kar v podobe oslavy s mŕtvym, potom je telo spálené a účastníci zhromažďujú úlomky kostí so špeciálnymi tyčinkami a umiestňujú ich do urny, aby boli pochované v rodinnom hrobe do 49 dní od pohrebného rituálu.

Ale tí, čo už využili drive-thru pohreb v Japonsku hovoria o kombinácii pohodlia a tradície. "Je to reakcia na potreby a pocity ľudí, ktorí sa vzdali účasti na pohrebe," uviedol pre agentúru Kyodo News 30-ročný Kazuhiro Ogura. "Myslím, že aj trúchliaci by boli spokojní s tým, že prišli."