Snemovňa bude musieť o návrhu Trumpovej daňovej reformy hlasovať znova

dnes 2:16 -

Americkí demokrati v utorok oznámili, že tri ustanovenia v republikánskom návrhu rozsiahlej daňovej reformy v objeme 1,5 bilióna dolárov porušujú pravidlá Senátu a pravdepodobne ich z návrhu legislatívy odstránia, kým o nej bude horná komora Kongresu hlasovať.

Snemovňa reprezentantov, dolná komora amerického Kongresu, schválila návrh zákona o znižovaní daní v utorok už skôr. Ale posun v situácii znamená, že snemovňa bude musieť znova hlasovať o daňovej reforme, keď ju už Senát opraví a schváli.

Schválenie návrhu daňovej reformy v Senáte sa očakáva v utorok neskoro večer miestneho času alebo v stredu ráno. Kancelária lídra republikánskej väčšiny v snemovni Kevina McCarthyho uviedla, že snemovňa bude o návrhu legislatívy opäť hlasovať v stredu dopoludnia a potom ju pošle prezidentovi Donaldovi Trumpovi na podpis.

Demokrati tvrdia, že senátni zákonodarcovia našli v návrhu tri položky, ktoré porušujú pravidlá Senátu.

Problémy odhalil nezávislý senátor za štát Vermont Bernie Sanders a demokrat za štát Oregon Ron Wyden, pripomenula tlačová agentúra AP.

Spomínaná legislatíva je považovaná za najrozsiahlejšiu daňovú reformu v USA za posledných vyše 30 rokov.

Reformu označuje americký prezident Trump za "vianočný darček" pre Spojené štáty - firmám napríklad zníži dane z 35 na 20 percent.

Balíček v objeme 1,5 bilióna dolárov bude teda znamenať výrazné zníženie daní pre podniky i bohatých a o niečo menšie úľavy pre rodiny so strednými a nízkymi príjmami.

Trump by mohol zákon schválený Kongresom podpísať ešte pred Vianocami, čím by si zabezpečil jedno z prvých veľkých legislatívnych víťazstiev od svojho januárového nástupu do funkcie.