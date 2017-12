Americká Snemovňa reprezentantov schválila Trumpovu daňovú reformu

dnes 21:46 -

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v utorok legislatívu považovanú za najrozsiahlejšiu daňovú reformu v USA za posledných vyše 30 rokov. Za reformu hlasovalo 227 zákonodarcov, proti sa ich vyslovilo 203. Väčšina zákonodarcov hlasovala v súlade so svojou straníckou príslušnosťou, informovala agentúra AP.

Legislatíva teraz poputuje do Senátu, kde sa hlasovanie o nej očakáva v priebehu nasledujúcich hodín. Reforma, ktorú americký prezident Donald Trump podľa stanice BBC označuje za "vianočný darček" pre Spojené štáty, zníži dane firmám z 35 na 20 percent, čím sa ich záťaž výrazne zníži. Ich zisky a dividendy naopak vzrastú.

Balíček v objeme 1,5 bilióna dolárov bude znamenať výrazné zníženie daní pre podniky i bohatých a o niečo menšie úľavy pre rodiny so strednými a nízkymi príjmami. Daňové úľavy pre podniky začnú v súlade s legislatívou platiť v januári, pričom zamestnanci tieto zmeny vo svojich výplatách pocítia vo februári.

Ku konečnej verzii daňovej reformy dospeli v piatok republikánski zákonodarcovia z oboch komôr amerického Kongresu. Ak teraz legislatívu odobrí aj Senát, v ktorom väčšinou disponujú práve republikáni, dostane sa na schválenie Trumpovi. Ten by v takom prípade mohol zákon podpísať ešte pred Vianocami, čím by si zabezpečil jedno z prvých veľkých legislatívnych víťazstiev od svojho januárového nástupu do funkcie.