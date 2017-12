Digitálne zlato, alebo internetový ekvivalent peňazí?

Zdroj: QZ

Foto:SITA/AP

dnes 0:36 -

Nedávno sa však objavilo riešenie, ktoré by bitcoin posunulo do sféry lacných a rýchlych platieb. Budúcnosť bitcoinu by sa tým mohla zmeniť, už by ho ľudia používali na platenie, namiesto toho, aby ho len hromadili. Ide o Lightning Network, niečo na čo sa čaká už roky. Bitcoin totiž trpel kvôli rastúcemu objemu transakcií. V súčasnosti dokáže spracovať asi tri transakcie za sekundu, na rozdiel od viac ako 3600 transakcií, ktoré zvláda sieť Visa za sekundu. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť transakčnú kapacitu bitcoinu, je zvýšiť veľkosť jeho "blokov", čo sú zväzky transakcií, ktoré pridávajú bitcoinoví ťažiari do siete každých 10 minút. Tento prístup bol sporný, pretože veľkosť bloku bola stanovená na začiatku tajomným tvorcom Bitcoin-u, Satoshiom Nakamotom a kritici tohto prístupu hovoria, že zmena by podstatne zmenila charakter bitcoinu a otvorila ho väčšej centralizácii.

Lightning Network je ale samostatný protokol, umiestnený na vrchole blockchainu. Je to "ďalšia vrstva", ktorá dokáže pomôcť odstrániť prekážku transakčnej kapacity. Vývojári siete Lightning Network svoje riešenie prirovnávajú k protokolu pre prenosu hypertextových odkazov. A hovoria o čiastkových úspechoch. Podarilo sa im odoslať dve živé transakcie cez blockchain pomocou troch samostatne napísaných softvérov. Výsledok testu ukázal, že bleskové transakcie sú interoperabilné a môžu fungovať v rôznych softvérových implementáciách. Doterajšie experimenty boli výhradne v v testovacom prostredí, takže uskutočnenie živých transakcií predstavuje míľnik pre podporovateľov novej technológie.





Jedným z problémov kryptomeny, ako formy digitálneho zlata je, že je príliš pomalá a drahá na použitie v bežnom živote. "Čo ak by ste predtým, ako pošlete e-mail, museli najskôr stiahnuť každý e-mail, ktorý vám ktokoľvek kedykoľvek poslal? Bolo by to veľmi neefektívne, nie? Nikdy by ste z telefónu neodosielali žiadne e-maily. Tak funguje blockchain," vysvetľuje Elizabeth Starková z Lightning Labs.

Infraštruktúra Bitcoinu v súčasnosti závisí od používateľov, ktorí si stiahli celú históriu transakcií šifrovania alebo blokov. Títo používatelia sú ťažiari, ktorí získavajú odmenu za svoju prácu pridaním nových transakcií. Potom sú tu tí, ktorí dobrovoľne kontrolujú nové transakcie. Tento druh kontroly vytvára rovnováhu voči ťažiarom. Napríklad ak ťažiari vytvoria bloky, ktoré obsahujú chybné transakcie, odmietnu ich a zabránia tomu, aby boli pridané do systému. Vzhľadom na to, že štruktúra v súčasnosti rastie veľkosťou okolo 145 gigabajtov, rastú aj požiadavky na miesto na disku a šírku pásma na prevádzku.

Veľký krok v tomto smere sľubuje Lightning Network. Pridaná hodnota spočíva v tom, že výrazne znižuje náklady na prevádzku, čo znamená, že prakticky každý užívateľ sa stáva operátorom, čím sa transakcie stávajú oveľa lacnejšími. Starková hovorí, že prevádzka bude rovnako lacná ako "posielanie tweetu", ale bližšie nič nešpecifikuje. Prevádzkovatelia si budú môcť účtovať poplatky za smerovanie platieb, ale podľa Starkovej budú zanedbateľne nízke.

Lightning Network funguje v podstate na tom, že sa uvoľňujú len finančné prostriedky držané na určitej adrese po splnení určitých podmienok. Ak chcete poslať platbu v kryptomene cez Lightning Network, obe strany by uložili finančné prostriedky na jednu bitovú adresu, a následne môžu v prípade potreby odčerpať, alebo pripísať finančné prostriedky. Tieto debety a kredity by neboli pridané do bloku bitcoinu, ale stáli by mimo reťazca na Lightning Network. Tým pádom sme sa účinne zbavili desiatok malých platieb medzi týmito dvoma hráčmi, ktoré by sa museli pridať do blockchainu, ale stále profitujeme z bezpečnosti blockchainu. Lightning Network potom bude len sústreďovať všetky tieto platobné kanály. Zložitejšie je už uskutočniť platbu prostredníctvom viacerých kanálov, čo už je rovnako ako paket dát, vedené cez rozbočovače. Ak by to fungovalo, obrovský objem platieb by sa odohrával "mimo reťazca", čo ochráni bitcoinový blockchain pred záplavou transakcií ale zároveň zvyšuje užitočnosť tejto siete.





Odporcovia takéhoto riešenia, hovoria o jednoducho zväčšení veľkosti blokov. Tento názorový rozdiel stál pri zrode Bitcoin Cash, kryptomeny ktorá ponúka osemnásobné zväčšenie veľkosti bloku. Jedným z fanúšikov tohto prístupu je aj Ryan X. Charles, zakladateľ startupu zameranom na mikroplatby za obsah nazvanom Yours. Podľa neho riešenia druhej vrstvy ako je Lightning Network, budú trpieť centralizáciou a zvýšia možnosť zvýšenia poplatkov. "Bitcoin cash bude mať nízke poplatky na neurčito. Veľkosť blokov je v podstate lepšia možnosť ako škálovanie mimo reťazec v každom smere," hovorí. Odpoveďou zo strany Lightning Network je, že škálovanie na reťazci je jednoducho spojené s pridávaním ďalších ciest do diaľničnej siete. Zdá sa, že je to zjavný a priamočiary spôsob, ako zvýšiť kapacitu a rýchlosť, pokým niekto nepostaví lietadlo a úplne vynechá záchytný bod. Z pohľadu Starkovej je takýmto lietadlom sieť Lightning Network.

Napriek tomu ani riešenie Lightning sa úplne nezbavilo otázky veľkosti bloku. Platobné kanály sa naďalej spoliehajú na aspoň jednu transakciu na blockchaine, ktorá sa má aktivovať. To znamená, že ak sa Lightning Network javí ako platobná technológia, eventuálne stále napĺňa bloky čo vedie k situácii, akú tu máme dnes. Názory týkajúce sa škálovania na reťazci a mimo reťazca sa dostávajú do ostrého protikladu v rámci každej odbornej diskusie o rozšírení transakčnej kapacity. Existujú argumenty pre vyvrátenie každého nového riešenia. To len zhoršuje situáciu vývojárom, ktorí dúfajú, že budú stavať riešenia na vrchole šifrovacích protokolov. Jedným z nich je Peter Kim, autor aplikácie s názvom Cipher, ktorá umožňuje ľuďom prezerať decentralizované aplikácie na svojich telefónoch."Mám svoje pochybnosti a rád by som na ne dostal odpoveď, avšak rôzni ľudia dávajú úplne odlišné vyjadrenia a všetky sa zdajú byť rovnako rozumné," povedal.

Sieť Lightning Network bola prvýkrát spomenutá v roku 2015, ako softvér, ktorý implementuje nápady, ale zostáva v štádiu "alfa". Starková poznamenala, že jej tím pracuje na čo najrýchlejšej beta verzii, ale nepovedala kedy by boli platby za cez Lightning Network dostupné širšej verejnosti. Dlhoročný vývoj protokolu predznamenáva, že projekt čelí vážnemu skepticizmu v tom, či vôbec zmierňuje problém s transakciami. "Ľudia veľmi podceňujú čas, ktorý potrebuje na vybudovanie nových kryptoprotokolov peer-to-peer site," uviedla Starková s tým, že na projekte pracuje na plný úväzok menej ako desať ľudí. "Vytvorenie takýchto protokolov nie je žiadny malý výkon a vyžaduje si to čas," odmieta kritiku tempa vývoja siete Lightning Network Starková.