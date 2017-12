Obmedzenie voľného pohybu pracovníkov nie je v záujme Británie

dnes 15:01 -

Obmedzenie voľného pohybu pracovnej sily v Európe nie je v záujme Veľkej Británie, pretože pre mnohé tamojšie odvetvia by to znamenalo citeľné problémy. Zdôraznil to v piatok (15. 12.) ekonomický analytik spoločnosti CentralNic Vladimír Vaňo na diskusii o budúcnosti Slovenska po brexite.

"Aj Veľká Británia doteraz plnými priehrštiami ťažila z toho, že bola súčasťou polmiliardového trhu, najlukratívnejšieho a najväčšieho trhu na svete, nielen ekonomicky, ale napríklad ťažila aj z voľného pohybu pracovnej sily a nie je v záujme ani Veľkej Británie, aby tento voľný pohyb pracovnej sily bol obmedzený. Pre mnohé domáce odvetvia by to znamenalo výrazné problémy," upozornil Vaňo, pričom dodal, že význam má nielen Británia pre Slovensko, ale aj Slovensko pre Britániu.

Vaňo pripomenul, že slovenskí pracovníci majú na britskom trhu práce nezastupiteľnú úlohu. "Keď sa straší tým, čo brexit môže znamenať pre Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii, je dôležité doplniť, že tí Slováci, ktorí pracujú či už vo Veľkej Británii, alebo aj v susednom Rakúsku, tam nie sú preto, aby brali prácu niekomu z miestnych, ale preto, že miestny trh generuje pracovné miesta, ktoré miestnymi nedokáže zaplniť."

Podľa analytika je najpravdepodobnejšie, že Británia bude musieť súhlasiť s podmienkami Európskej únie (EÚ), ale nebude mať hlas pri rozhodovaní. "Ten najpravdepodobnejší scenár a zrejme z ekonomického pohľadu asi aj najželateľnejší by bol, že by sa podarilo vyjednať také usporiadanie, v rámci ktorého by Veľká Británia pokračovala v príspevkoch do rozpočtu, ktoré sú zanedbateľné z pohľadu celého hrubého domáceho produktu (HDP), musela by súhlasiť s podmienkami jednotného trhu, ale nemala by hlas. Bol by to taký hluchonemý člen rodiny," predpokladá Vaňo.

Zároveň dodal, že všetci, ktorí pochybujú o EÚ, by mali pochopiť, že na tomto kontinente iná alternatíva nie je a ani Británii vystúpenie z EÚ neprospeje. "Príklad brexitu bude učebnicová ilustrácia toho, ako neoptimálny sociálny vývoj viedol k historickým chybám v politickom rozhodovaní," uzavrel analytik.