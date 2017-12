EÚ upozornila Britániu, že druhá fáza rokovaní bude veľmi ťažká

dnes 16:46 -

Európska únia (EÚ) v piatok otvorila Veľkej Británii cestu k druhej fáze rokovaní o brexite. Upozornila ju však, že diskusie o obchode a ďalších otázkach týkajúcich sa ich budúceho vzťahu budú "náročné".

Lídri 27 členských štátov v piatok odsúhlasili posun rokovaní do druhej fázy, takmer deväť mesiacov po tom, ako Británia spustila dvojročný proces svojho vystúpenia z bloku. Vzhľadom na to, že čas do brexitu sa kráti, vyjednávači budú mať napätý harmonogram na vyriešenie sporných bodov a dosiahnutie dohody o obchode a vzťahoch.

Predseda Európskej rady Donald Tusk v tejto súvislosti vyhlásil, že dosiahnutie dohody do marca 2019 je "stále reálne a samozrejme dramaticky náročné". Druhá fáza bude podľa neho náročnejšia a ťažšia ako prvá.

Najdôležitejšou prioritou britskej premiérky Theresy Mayovej v ďalšej fáze rozhovorov bude stanoviť prechodné obdobie. Bude zrejme trvať dva roky po vystúpení Británie z EÚ a pravdepodobne umožní ostrovnej krajine zostať súčasťou jednotného trhu a colnej únie.

Prechodné obdobie požadujú najmä firmy, ktorým poskytne určitú istotu. Mnohé veľké britské spoločnosti, najmä z finančného sektora, varovali vládu, že strata prístupu na jednotný trh by ich mohla prinútiť aktivovať krízové plány, ktoré by mohli zahŕňať aj premiestnenie operácií do EÚ.

Británia sa počas obdobia prechodu už nebude môcť zúčastňovať stretnutí európskych lídrov a jej europoslanci prídu o kreslá v Európskom parlamente. Británia však bude musieť dodržiavať zákony EÚ a rešpektovať Európsky súdny dvor.

A hoci lídri EÚ schválili posun rokovaní do druhej fázy, vyzvali zároveň Mayovú, aby im poskytla viac detailov o tom, čo očakáva od prechodného obdobia a aké by mali byť budúce vzťahy Londýna a EÚ.