Odpoveď na jednoduchú otázku vám napovie, či ste skutočne bohatí, alebo nie

Je ľahké posudzovať bohatstvo na základe toho, čo vlastníte, ale v skutočnosti hmotné majetky nehovoria nič o skutočnom stave vašich financií. "Môžete šoférovať luxusné auto za 40 000, alebo bývať v dome za pol milióna, ale ak máte dlh 600 000, potom máte menej než sedemročné dieťa," hovorí Derek Sall, finančný bloger a analytik, ktorý tvrdí, že si stačí položiť jednoduchú otázku, ktorá nám dá jasnú odpoveď na to, či sme bohatí, alebo nie.



Tá otázka znie: ak by ste zajtra prišli z nejakého dôvodu o svoju prácu, ako dlho dokážete prežiť?

Aby ste si dokázali odpovedať na túto otázku, Sall ponúka stupnicu na kvantifikáciu bohatstva. Tá sa odvíja od toho, ako dlho by ste mohli prežiť bez zdroja príjmu:

Menej ako mesiac: úplný prepad

Jeden až tri mesiace: balansovanie

Tri až šesť mesiacov: celkom uspokojivé

Šesť mesiacov až dva roky: dobré

Dva až päť rokov: ste bohatí

Päť alebo viac rokov: ste veľmi bohatí







Táto definícia bohatstva je jedným z kľúčových odporúčaní finančného klasika Roberta Kiyosakiho, autora knihy "Bohatý otec, chudobný otec".

Autor v knihe spomína na svoje detstvo, vyrastal s dvoma otcami. "Chudobný otec" bol jeho skutočným otcom, ktorý zomrel a zostali po ňom nezaplatené účty. "Bohatý otec" začínal z ničoho, ale vypracoval sa a stal sa bohatým mužom. Obaja otcovia boli úspešní v rámci svojej kariéry a dosiahli značné príjmy, ale jeden napriek tomu musel stále s financiami bojovať. Pri pohľade na tieto dve osoby si Kiyosaki uvedomil, že veľký zarábk z vás nutne nemusí urobiť boháča. "Nie je to o tom koľko peňazí zarobíte. Je to o tom, koľko peňazí dokážete ušetriť," píše. Bohatí nielen šetria peniaze, ale nechávajú ich aj pracovať.



Ak chcete navýšiť svoje bohatstvo, začnite budovaním núdzového fondu, vankúša potrebného na zmiernenie nečakaného pádu. Odborníci zvyčajne odporúčajú odkladať si toľko, aby tieto peniaze pokryli životné náklady v trvaní troch až šiestich mesiacov. Ale to sú konzervatívne odhady. Miliardár Mark Cuban hovorí, si treba odložiť príjem na úrovni posledných šiestich výplat, iní dokonca odporúčajú ušetriť sumu na úrovni 8 až 12 mesiacov.

Ak už svoj finančný vankúš vybudovaný máte, začnite rozvíjať aktíva, ktoré prinášajú príjmy.

"Keď vlastníte akcie obchodované na burze, dávate do prenájmu nehnuteľností alebo vlastníte prekvitajúcu firmu, aj keby ste prišli o svoju prácu a príjmy z nej, vaše ostatné zdroje nevyschnú," píše Sall. "A s týmto príjmom dokážete prežiť istý čas, ako by sa nič nestalo. To je presne to, čo označujem ako bohatstvo," hovorí.



Stať sa boháčom je obrovský cieľ, ale nemusíte hneď robiť obrovské skoky, aby ste sa tam dostali. Všetko je to o stanovení si realistických cieľov.



1. Peniaze bokom

Vyčleňte si sumu, ktorú hodláte dať na úspory, alebo pravidelne investovať. Majte ich na osobitnom účte, aby ste ich náhodou neminuli pri impulzných nepremyslených nákupoch.



2. Stlačte investičné poplatky na minimum

Zbytočné míňanie na investičné poplatky je dobrý spôsob, ako si oddialiť dosiahnutie finnčného cieľa. Mnohí budúci milionári sa spoliehajú na nízkorozpočtové indexové fondy a fondy obchodované na burze (ETF). Investovanie do fondov tiež poskytuje širokú diverzifikáciu, čo vám umožní investovať do potenciálne stoviek akcií a dlhopisov pod jedným účtom.



3. Zbavte sa dlhov

Peniaze na splácanie dlhov a úrokov spomaľujú sporenie. Skúste sa zbaviť dlhov čo najskôr, možno prácou na čiastočný úväzok alebo získaním bočného príjmu. Nezabudnite, že stať sa boháčom je výzva, musíte pracovať tvrdšie a rozumnejšie.



4. Zvyšujte svoje pasívne príjmy

Pridaním pasívneho toku príjmov, z dividend, či z prenájmu nevyužitého priestoru, môžete urýchliť svoj pokrok v dosiahnutí bohatstva. Hovorí sa, že priemerný milionár má aspoň sedem zdrojov príjmu. Tento dodatočný príjem môže byť použitý na pokrytie mesačných splátok alebo ako akcelerátor zúročenia investície. Úroky z úrokov určite potešia.



+1. Nikdy si nekupujte nové auto (tak ako doteraz)

Automobil ako znehodnocovateľ aktíva. Alebo veľkokapacitný likvidátor bohatstva. Financovanie nákupu nového vozidla vás môže vyjsť na stovky mesačne, ktoré by inak mohli ísť do koša úspor.