Bankoví analytici v očakávaní: Od januára má európsky finančný trh tvrdšie pravidlá, kvôli nim môžu prísť o prácu

Európsky finančný sektor sa bude riadiť novými pravidlami od 3. Januára 2018. Reformy by mali priniesť viac svetla do problematiky, ako a kedy sa obchoduje s jednotlivými aktívami. Každý, kto nakupuje alebo predáva akcie, dlhopisy, devízy, komodity alebo fondy obchodované na burze (ETF), sa bude musieť riadiť novými štandardmi. Európska komisia uvádza novú legislatívu pod označením Mifid II.

Pôvodná Mifid je z novembra 2007, z času pred vypuknutím finančnej krízy. Zámerom bolo pomôcť Európe integrovať svoje rozdielne finančné trhy a znížiť obchodné náklady. Hlavné zameranie bolo predovšetkým na akcie, teraz Mifid II chce rozšíriť pravidlá aj ďalšie triedy aktív. Ide tiež o snahu lepšie regulovať mimoburzové (OTC) zmluvy, ktoré zahŕňajú priame transakcie medzi kupujúcim a predávajúcim tým, že ich presunú na burzy.

Európske finančné regulačné orgány tvrdia, že nové pravidlá zlepšia dôveru investorov a posilnia finančný sektor. Pravidlá sú stanovené pre EÚ a budú sa vzťahovať na všetky krajiny v rámci bloku, avšak podľa odborníkov to bude mať vplyv aj na niektoré obchody v iných jurisdikciách. Napríklad ak banka v Ázii predáva finančné nástroje klientovi v EÚ. Globálne inštitúcie, ktoré sa zaoberajú takýmto obchodom, sú taktiež tlačené k tomu, aby opustili obchodovanie cez telefón a upriamili sa na elektronické platformy, ktoré umožňujú lepší audit.

Mifid II požaduje, aby bolo pre každú obchodnú oblasť vyplnených ďalších 50 dátových polí než doteraz. Údajne je to v rozpore s pravidlami ochrany súkromia, ktoré upravujú jednotlivé regióny.





Nové nariadenie tiež núti správcov fondov zaplatiť sprostredkovateľom a bankám oddelene za výskum a obchodné služby, a nie v jednom balíku za obe činnosti. Vysvetľuje sa to zvýšením transparentnosti v rámci správy fondov, pretože klienti budú priamo vidieť, ako sa používajú ich peniaze. Vo všeobecnosti sa preto očakáva, že väčšina správcov aktív bude chcieť ušetriť náklady čo povedie k poklesu celkových výdavkov na analýzy. Odborníci odhadujú, že celkové výdavky na investície do výskumu by mohli klesnúť zo súčasných 5 miliárd o 1,5 miliardy dolárov ročne potom, čo nové pravidlá vstúpia v januári do platnosti. Niektoré hlasy dokonca varujú, že kvôli novým pravidlám budú "hviezdni analytici" opúšťať banky a radšej sa osamostatnia.

Zavedenie systému Mifid II už bolo odložené o rok po tom, ako Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) varoval, že technické usmernenia pre právne predpisy nebudú pripravené na začiatok roka 2017. Z pohľadu hráčov z priemyslu bolo posunutie o rok vítané, ale niektoré výskumy naznačujú, že mnohé z nich do dnes pripravení nie sú. ESMA uviedla, že od 3. januára bude obchodovanie spoločnosť, ktorá nové podmienky neprijme, zamedzené. Ide predovšetkým o identifikátor právneho subjektu (LEI), ten sa zavádza s cieľom pomôcť regulátorom identifikovať a stíhať zneužívanie trhu, ako je obchodovanie s dôvernými informáciami a manipulácia s trhom.

Očakáva sa, že väčší obchodníci zo sektora sú pripravení, otázni sú malí a strední hráči. Konečný termín sa blíži aj pre tých, ktorí sa špecializujú na devízové ​​obchody a obchody s fixným príjmom, ktorých sa prvá verzia Mifidu netýkala.