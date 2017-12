Biskupstvo Nitra chce postaviť lanovku na Zobor za milión eur

dnes 9:01 -

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra chce postaviť novú kabínkovú lanovku na Zobor. S výstavbou plánuje začať v budúcom roku, prevádzku lanovky plánuje spustiť v roku 2019. Súčasťou projektu novej lanovky sú aj objekty vybavenosti v oblasti údolnej a vrcholovej stanice, inžinierskych sietí a vnútroareálových komunikácií. Orientačné náklady sú vyčíslené na jeden milión eur. Projekt je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Kabínková lanovka bude situovaná mimo zastavaného územia mesta Nitra. Územie údolného areálu lanovky je plánované pri lesnej ceste, ktorá je spojnicou ulíc Azalková a Pivonková. Lanová dráha medzi údolnou a vrcholovou stanicou by mala nadzemným spôsobom križovať Kláštorskú ulicu vedúcu do Špecializovanej nemocnice sv. Svorada. Ďalej by mala viesť po zalesnených západných svahoch predvrcholu Zobora až k existujúcemu chátrajúcemu areálu bývalej lanovky.

„Využitie pôvodnej trasy pre osadenie novej lanovej dráhy sa javí ako nereálne, preto bola zvolená nová lokalita mimo zastavané územie. Navrhnutá trasa poskytuje panoramatické výhľady z kabínky na mesto, ako i na široké okolie a krajinu,“ skonštatoval ekonóm Biskupstva Nitra Martin Štofko. Pozemky sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra.

Dopravu na Zobor by mala zabezpečovať kyvadlová kabínová lanovka GRF 2-3-8 Leitner s dvoma skupinami vozňov, každý s troma osemmiestnymi kabínami. Údolná stanica lanovky sa bude nachádzať v nadmorskej výške 241,40 metra, vrcholová stanica vo výške 553,65 metra nad morom. Dĺžka lanovej dráhy bude 1322 metrov, prepravná kapacita 300 osôb za hodinu. Pohon lanovky bude v údolnej stanici, vrcholová stanica bude vratnou stanicou. „Prepravná kapacita zohľadňuje priemernú návštevnosť lokality a charakter a skladbu spektra návštevníkov. Uvažujeme i s prepravou cykloturistov a osôb zdravotne ťažko postihnutých,“ uviedol Štofko.

Súčasťou projektu novej lanovky je aj vybudovanie štyroch tratí pre bežcov a turistov v celkovej dĺžke 2428 metrov a požičovne i servisu bicyklov v oblasti údolného areálu. Na vrcholovej stanici by mal byť zrekonštruovaný objekt existujúceho zariadenia, ktorý bude pozostávať zo štyroch nadzemných podlaží. Na prvom podlaží s vyhliadkovou terasou bude reštaurácia a kaviareň, na ďalších troch podlažiach bude zabezpečené ubytovanie pre návštevníkov s celkovou kapacitou 35 lôžok.

Pôvodná jednolanová dráha na Zobor, dvojsedačková lanovka SL2, bola postavená v roku 1970 a premávala do roku 1993. Postupne bola technológia demontovaná a trasa zastavaná stavebnými objektmi. Objekty údolnej a vrcholovej stanice sa v súčasnosti nevyužívajú a sú značne schátrané.