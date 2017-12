Na dôchodky má ísť v budúcom roku vyše 7 miliárd eur

dnes 8:16 -

Sociálna poisťovňa (SP) by mala v budúcom roku vynaložiť na vyplácanie dôchodkov vyše 7 miliárd eur. V porovnaní s týmto rokom by malo ísť o nárast o 279,5 milióna eur. Z tejto sumy tvoria 141,3 milióna eur výdavky na valorizáciu dôchodkov. Zvyšných 138,2 milióna eur predstavujú zvýšené výdavky súvisiace s novopriznávanými a zaniknutými dôchodkami a so zvýšením penzií tzv. starodôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Vyplýva to z rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018, ktorý už schválil parlament.

Na starobné, či predčasné starobné penzie by malo počas budúceho roka smerovať takmer 6,1 miliardy eur a na invalidné dôchodky 951 miliónov eur. SP očakáva, že v budúcom roku prizná 21,6 tisíca starobných dôchodkov pri priemernej sume 494,60 eura. Počet novopriznaných predčasných starobných penzií by mal dosiahnuť takmer 14,6 tisíca, pričom priemerná výška predčasných starobných dôchodkov by mala byť na úrovni 426,80 eura. "Invalidných dôchodkov bude priznaných celkom 18 700 s priemernou výškou dôchodku 254,30 eura," uvádza sa v rozpočte poisťovne na budúci rok.