V roku 2017 sa na svoj telefón ľudia pozreli priemerne 50-krát za deň

Smartfóny sú v súčasnosti čoraz rozšírenejšie. Očakáva sa, že do konca roka 2023 bude mať smartfón viac ako 90 % dospelých v rozvinutých krajinách, pričom ho bude vlastniť 85 % ľudí vo veku 55 – 75 rokov. Vyplýva to zo 17. vydania prieskumu „Prognózy v oblasti technológií, médií a telekomunikácií (TMT)“, ktorý každoročne pripravuje spoločnosť Deloitte.

"Smartfóny sú dôležitou súčasťou nášho profesionálneho a osobného života, ale aj v tejto oblasti musíme hľadať viac rovnováhy a etikety, najmä v našom osobnom živote. To je však čoraz viac zložitejšie kvôli neustále sa zvyšujúcemu množstvu príležitostí, ktoré dynamicky rastúci ekosystém smartfónov ponúka," komentuje aktuálny stav Michal Kopanič, partner spoločnosti Deloitte a odborník na digitálne technológie.

Zásadný údaj, ktorý prináša štúdia, hovorí, že v roku 2017 sa ľudia pozreli na svoj telefón v priemere 50-krát za deň. Približne 25 % dospelých na celom svete odhadlo tento počet na 50 alebo viackrát denne. Z mladistvých vo veku 18 až 24 rokov až 40 % uviedlo, že takto často využívajú svoje zariadenia.

V tejto súvislosti sa až 45 % dospelých a 58 % mladistvých vo veku 18 až 24 rokov vyjadrilo, že podľa ich názoru používajú smartfóny príliš často, a preto sa 42 % dospelých a 47 % ľudí vo veku 18 až 24 rokov aktívne snaží obmedziť ich využitie. Ďalších 10 % dospelých a 20 % mladých vo veku 18 až 24 rokov už premýšľalo o tom, že sa pokúsia kontrolovať ich používanie, zatiaľ však na tom nezačali aktívne pracovať.

V používaní a vnímaní nadmerného používania existujú zásadné rozdiely, a to nielen čo sa týka veku, ale aj pohlavia. Podľa údajov z roku 2017 si 49 % dospelých žien myslí, že svoje zariadenie používajú častejšie, ako by mali, zatiaľ čo to isté si myslí len 41 % mužov. Odborníci spoločnosti Deloitte predpovedajú, že v roku 2018 sa tieto údaje ešte mierne zvýšia.

Nie každé používanie je však rovnaké. Kontrolovanie telefónu pri sledovaní televízie alebo filmu, pri cestovaní verejnou dopravou alebo pri nakupovaní nie je nijako škodlivé, ani negatívne vnímané. Ak preto ľudia hovoria o obmedzení používania svojho múdreho telefónu, pravdepodobne nehovoria o takýchto prípadoch.

Na druhej strane však existuje také používanie smartfónov, ktoré odvracia pozornosť používateľov, poškodzuje ich vzťahy s ostatnými, a dokonca potenciálne ohrozuje ich zdravie alebo zdravie iných ľudí. Napríklad muži, ktorí majú smartfón, sa častejšie rozptyľovali jeho používaním pri šoférovaní ako ženy – v porovnaní 15 % mužov oproti 11 % žien. Ženy sú však zase aktívnejšie v takomto rozptyľovaní v noci. Takmer 60 % žien preruší spánok a skontroluje si v noci svoj telefón.

TASR informovala spoločnosť Deloitte na Slovensku.