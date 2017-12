ECB v decembri ponechala menovú politiku bez zmeny, v januári pristúpi k zníženiu objemu nákupu aktív

Zdroj: CNBC;ČTK

V prehlásení po zasadnutí centrálna banka zopakovala, že úrokové sadzby zostanú na súčasných úrovniach dlhší čas a výrazne za horizontom kvantitatívneho uvoľnenia. Uviedla tiež, že program kvantitatívneho uvoľňovania môže byť ďalej predĺžený, ak to bude potrebné.

ECB trvá na tom, že musí vidieť známky dosiahnutia udržateľného 2 % inflačného cieľa. Ak dôjde k zásadnej odchýlke vývoja ekonomiky eurozóny od projekcií, ECB je pripravená opäť zvýšiť objem kvantitatívneho uvoľnenia.

ECB bude pokračovať v opätovnom investovaní finančných prostriedkov získaných priebežne z maturujúcich dlhopisov nakúpených v rámci kvantitatívneho uvoľnenia, a to výrazne za horizont trvania samotného programu nákupu aktív na trhu.





V októbri ECB rozhodla, že predlžuje program kvantitatívneho uvoľnenia minimálne do septembra 2018. Súčasne však uviedla, že od januára zníži objem výkupu aktív v rámci z 60 miliárd na 30 miliárd eur mesačne. Rozhodnutie o úprave kvantitatívneho uvoľnenia má aj praktickú stránku. V rukách ECB je už dnes značná časť trhu s vládnymi dlhopismi krajín eurozóny. Názory na to, kedy ECB s programom skončí sa rozchádzajú. Niektoré hovoria o závere budúceho roka, iné že to bude až v roku 2019.

Medziročné tempo rastu ekonomiky eurozóny i celej Európskej únie v treťom štvrťroku stúplo na 2,6 % z 2,4 % v druhom štvrťroku. Medzikvartálny rast ekonomiky eurozóny i EÚ naopak klesol na 0,6 % z 0,7 % v druhom kvartáli. Európska komisia tento mesiac predpovedala, že hrubý domáci produkt eurozóny sa za celý tento rok zvýši o 2,2 %. To by predstavovalo najvyššie tempo rastu za ostatné desaťročie.

Medziročná miera inflácie v eurozóne zostáva nízka, v novembri sa zvýšila z 1,4 % len na 1,5 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters ale očakávali, že vystúpi na 1,6 %. Najvýraznejší vplyv na infláciu mali ceny energií, ktoré v novembri vzrástli o 4,7 %. O 2,2 % sa zvýšili ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov. Ceny služieb zaznamenali rovnako ako v októbri rast o 1,2 %.

Nezamestnanosť v Európskej únii a v eurozóne v októbri pokračovala v poklese na nové viacročné minimá. V eurozóne klesla na 8,8 %, čo je najmenej od januára 2009. V 28 krajinách EÚ bolo v októbri bez práce 18,24 miliónov ľudí, z toho 14,34 milióna v eurozóne. Oproti septembru sa počet nezamestnaných v únii znížil o 111 000 a v eurozóne o 88 000.