Ministerstvo dopravy bude v roku 2018 hospodáriť so sumou 1,18 miliardy eur

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR bude v roku 2018 hospodáriť so sumou 1,18 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 to znamená zníženie o 974 miliónov eur, teda o 45,3 %.

Vyplýva to zo schváleného rozpočtu na budúci rok. Podľa rezortu financií súvisí pokles výdavkov pre ministerstvo dopravy s aktualizáciou čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Na cestnú a železničnú infraštruktúru na rok 2018 sa tak rozpočtujú výdavky vo výške 881 miliónov eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 predstavuje zníženie o 1,07 miliardy eur, teda o 54,7 %. Tieto zmeny vo výške výdavkov tiež súvisia s aktualizáciou čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Na projekty rozvoja a modernizácie železničnej dopravnej cesty mimo eurofondových zdrojov sa v budúcom roku počíta s financiami vo výške 8,32 milióna eur. Ide o rovnakú sumu, aká bola schválená aj pre rok 2017.

Na investície realizované Národnou diaľničnou spoločnosťou a Slovenskou správou ciest (SSC) mimo eurofondov sa rozpočtujú výdavky na rok 2018 v sume 34,3 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 to predstavuje zníženie o 35,4 milióna eur, čiže o 50,7 %. Dôvodom je podľa rezortu financií to, že v roku 2017 boli jednorazovo zohľadnené výdavky pre SSC v sume 32,5 milióna eur.

Na správu, údržbu a opravy ciest a diaľnic by malo v budúcom roku ísť zo štátneho rozpočtu 64,1 milióna eur, čo v porovnaní s týmto rokom predstavuje pokles o 888.000 eur, teda o 1,37 %. "Dôvodom tohto poklesu je zníženie výdavkov na správu a prevádzku SSC," dodalo ministerstvo.

Na leteckú dopravu sú na budúci rok rozpočtované výdavky vo výške jedného milióna eur, čo je rovnaká suma ako v roku 2017. Na vodnú dopravu má ísť v budúcom roku suma 202.000 eur, čo oproti rozpočtu na rok 2017 predstavuje zníženie o 2,5 milióna eur. "Zmeny vo výške výdavkov súvisia s aktualizáciou čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu," vysvetlil rezort financií.

Výdavky na podporu cestovného ruchu budú v roku 2018 predstavovať 7,65 milióna eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 sú vyššie o 111.000 eur, teda o 1,47 %. Výdavky na dotácie na podporu cestovného ruchu pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu sú však podľa ministerstva v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 vyššie o 1,2 milióna eur, teda o 26,7 %.

Čo sa týka podpory rozvoja bývania prostredníctvom poskytovania dotácií, na tú sa na rok 2018 počíta so sumou 102 miliónov eur. V porovnaní s aktuálnym rozpočtom to znamená pokles o 5,85 milióna eur, teda o 5,44 %.