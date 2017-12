World Gold Council: 4 dôvody, prečo bude zlato rásť aj budúci rok

Zdroj: MarketWatch

Foto: thinkstock

dnes 0:04 -

Podľa správy World Gold Council sa futures na zlato v súčasnosti pripísali viac ako 9 % a čiastočne získali podporu z dopytu na pozadí geopolitických treníc. Vzácny kov vlani zaznamenal nárast o približne 8,6 %, po troch po sebe idúcich rokoch poklesu.



Výkonnosť zlata za rok





John Reade, hlavný trhový stratég WGC, uviedol niekoľko dôvodov, prečo by si zlato "mohlo udržať vzostupnú trajektóriu" aj v nasledujúcom roku.

Menová politika a politickí činitelia

Menová politika a tvorcovia politík budú aj naďalej predstavovať významnú hnaciu silu dopytu po zlate, keďže sa predpokladá, že Fed bude v nasledujúcom roku pokračovať v ďalšom zvyšovaní sadzieb. Noví členovia môžu tiež zmeniť spôsob, akým Fed koná a komunikuje. Európska centrálna banka spomalí svoju mimoriadne uvoľnenú monetárnu politiku, a podobne aj Japonská centrálna banka. Čína môže tiež pokračovať vo svojom úsilí o rebalansovanie hospodárskeho rastu a prípadne oslabenie vplyvu niektorých sektorov hospodárstva. Reade očakáva, že sprísnenie menovej politiky bude "mierne", pričom inflácia bude ešte stále po celom svete slabá, ale tiež varoval pred rizikami vrátane plánovaného zníženia bilancie Fedom.

Americký dolár a akcie

Býčí trh v amerických akciách znížil v roku 2017 príťažlivosť zlata, jeho koniec by mohol vyvolať dopyt po zlate, myslí si Reade. Zároveň by rok 2017 mohol znamenať koniec viacročného obdobia silného amerického dolára z čoho by zlato profitovalo.







Trendy trhu

Výhľad na rast príjmov je "povzbudivý", predovšetkým v čínskej ekonomike, čo je najväčší svetový trh so zlatom. Ak sa dokáže vyhnúť takzvanému tvrdému pristátiu, ktoré jej predpovedali pred rokom a pol. Aj India sa zotavuje zo "šokov demonetizácie" z roku 2016 a prispôsobuje sa dani z tovaru a služieb, ktorá sa zaviedla tento rok. Mohla by to byť jedna z najrýchlejšie rastúcich krajín sveta. Rast fixných príjmov na najväčších trhoch so zlatom na svete by bol nepochybne považovaný za dobrú správu. Na treťom najväčšom trhu so zlatými tehlami a mincami na svete, v Nemecku, sa očakáva, že ekonomika udrží svoju dynamiku a predpokladá sa, že nezamestnanosť bude naďalej klesať. Americký trh s klenotmi, tretí najväčší na svete, by mohol profitovať z pokračujúceho hospodárskeho rastu a vyššej dôvery spotrebiteľov.

Štrukturálne zmeny na trhu so zlatom

Ide o významné zmeny, aj keď nemusia mať priamy vplyv na trh so zlatom v budúcom roku. Potenciálne zmeny v sadzbe DPH, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na zlaté tehly v Rusku, je v tomto prípade dobrým príkladom. Represia vo výške 18 % trh v raste obmedzuje, takže zníženie by mohlo otvoriť vzrušujúci nový trh. Banky a mincovne ďalej rozvíjajú nové produkty, ktoré by boli kompatibilné so šaríou, takže časť trhu môže aj týmto získať na raste. Ak v Indii bude snaha vytvoriť burzu pre obchodovanie so zlatom, mohlo by to viesť k väčšej transparentnosti a posilneniu obchodu s touto komoditou v krajine.