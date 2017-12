Vianočné darčeky milionárov: Investovanie do vášne

Zdroj: across

Foto: TASR/AP

dnes 9:31 -

Mnohí z nich však aj počas vianočného obdobia vyhľadávajú investičné príležitosti, ako je napríklad investovanie do akcií či najnovšie aj do bitcoinov. Investovanie do ,,vášne“ má okrem potencionálneho budúceho zisku ešte tú výhodu, že milionárom tieto cenné veci prinášajú potešenie dovtedy, kým ich so ziskom predajú.

"Milionári vyhľadávajú možnosti, ako svoj majetok neustále zhodnocovať. Investujú do vecí, ktoré v dlhodobom horizonte naberajú na cene. Rovnako sa snažia o to, aby svoj majetok ešte viac rozširovali, a to napríklad investovaním do akcií," povedal Maroš Ďurik, CEO investičnej skupiny Across Private Investments.

Napríklad len v oblasti umenia padali v tomto roku cenové rekordy. Koncom novembra 2017 sa obraz Salvator Mundi od Leonarda da Vinciho predal za 450 miliónov dolárov. Rekord doteraz držal Picassov obraz Les Femmes d’Algers, ktorý sa predal pred dvoma rokmi za 179 miliónov dolárov. Podľa Ďurika v tomto prípade platí, že investovanie do umenia prináša z dlhodobého pohľadu slušné zhodnotenie. Na ilustráciu, celkový obrat na svetovom trhu s umením bol v minulom roku 64 miliárd dolárov. Kumulovaná ročná miera zhodnotenia za 15 rokov prekonala o jedno percento akcie v S&P 500 indexe. Napríklad cena obrazov impresionistu Clauda Moneta narástla za posledných 10 rokov o 133 percent.





"Podstatou investovania nielen slovenských milionárov je zhodnocovanie majetku. Tak, ako pri väčšine profesií či činností, tak aj pri investovaní platí, že zbohatnúť sa nedá zo dňa na deň. Aj Warren Buffett, najznámejší investor na svete, nahromadil väčšinu svojho majetku až po svojich 50. narodeninách," skomentoval Ďurik.

Mnohí slovenskí milionári investujú do nehnuteľností. Tie však podľa Ďurika nie sú najvýhodnejším spôsobom investovania. "S investíciou do nehnuteľností je spojené riziko, ktoré je porovnateľné s mierou rizika dlhodobých dlhopisov (30 rokov a viac). Tomuto riziku zodpovedá výnos, ktorý výrazne zaostáva za investíciami do akcií. Keďže na Slovensku vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, deväť z desiatich Slovákov, likvidnosť tejto investície je pomerne slabá. Čo sa naopak nedá povedať o finančnom portfóliu, ktoré je – v porovnaní s investíciou do nehnuteľností – navyše „deliteľné” (časť nehnuteľnosti, napríklad izba sa nedá predať len tak). Keď sa pozrieme na podiel investícií do nehnuteľností u dolárových milionárov, dosahujú približne 20 percent,“ povedal Ďurik.

Na to, aby Slováci začali v bohatnutí dobiehať svojich západných susedov, by sa mali pozerať na svoje financie z dlhšej perspektívy než pár mesiacov a poupratovať si svoj majetok tak na strane aktív, ako aj na strane pasív, a to v spolupráci s objektívnym a nezávislým investičným poradcom - nie s investičným predajcom. Mali by investovať do výnosovejších investičných produktov v podobe indexových fondov, dlhopisov alebo akcií. Tak, ako sú Slováci zvyknutí pravidelne splácať svoje hypotéky, mali by byť pripravení pravidelne investovať a zvyšovať si aj svoje finančné aktíva

Niekoľko príkladov vianočných darčekov, ktoré si kupujú milionári:

Šperky a drahé hodinky

Drahý alkohol

Starožitnosti

Staré autá a motocykle

Umelecké predmety a mince

Investovanie do akcií a bitcoinov