Úrokové sadzby: FED neprekvapil, Čína áno, Yellenová aj o bitcoine

Američania nechali výhľad rastu úrokov na budúci rok bez zmeny, hoci predpokladajú v najbližšej budúcnosti zrýchlenie ekonomického rastu. V roku 2018 Fed počíta so zvýšením úrokov trikrát, rovnako ako v tomto roku. Podľa svojho najnovšieho výhľadu chce zvyšovať úroky trikrát aj v roku 2019, a to až na úroveň 2,8 percenta. Rovnakú prognózu Fed poskytol aj v septembri.

Hrubý domáci produkt USA má v budúcom roku vzrásť o 2,5 percenta, v septembri banka čakala zvýšenie o 2,1 percenta. Miera nezamestnanosti má budúci rok klesnúť na 3,9 percenta. V predchádzajúcom výhľade Fed čakal mieru nezamestnanosti 4,1 percenta.

Rozhodnutie Číňanov je prekvapujúce, uviedli ekonómovia. Tí však upozornili, že zvýšenie je malé a skôr symbolické než podstatné. Úroky stúpli len o 0,05 percentuálneho bodu, a to u krátkodobých a strednodobých sadzieb. Čínska centrálna banka označila svoje rozhodnutie za normálnu trhovú reakciu na kroky prijaté Fedom.





Čínska centrálna banka (PBOC) naposledy zvýšila úroky tento rok v marci. Peking sa snaží obmedziť odliv kapitálu z krajiny a súčasne neohroziť ekonomický rast, napísala agentúra Reuters. PBOC síce zvýšila úroky prvýkrát od marca, avšak trhové úrokové sadzby v Číne rástli aj v čase medzitým, pretože vláda sa snaží presadiť rad opatrení, aby znížila zadlženie.

Analytik Bank of Communications Čchen Ťi agentúre Reuters povedal, že štvrtkový rast úrokov bol nečakaný, ale je príliš nízky na to, aby mal významný vplyv a predstavuje len odpoveď na zvýšenie úrokov v USA. "V skutočnosti to nemá vplyv na výpožičné náklady, a kolísanie týchto úrovní je na medzibankovom trhu normálne," uviedol. Aj ďalší analytici sa zhodujú, že krok PBOC bol prekvapivý, ale považujú ho za veľmi mierny.







Tohtoročný posledné zasadnutie menového výboru Federálneho rezervného systému bolo zároveň posledným, na ktorom vystúpila Janet Yellenová ako guvernérka americkej centrálnej banky.

Janet Yellenová na tlačovej konferencii okrem daňovej reformy, ktorá sa podľa nej prejaví v miernom zvýšení tempa rastu HDP, aj v miernom náraste miezd, hovorila aj o Bitcoine. Podľa nej ide o veľmi nestabilné aktívum a vysoko špekulatívny nástroj bez akejkoľvek istej hodnoty. "Bitcoin v tejto chvíli hrá veľmi malú úlohu v rámci platobného systému," cituje Yellenovú CNBC. "Nejde o stabilný zdroj hodnoty a nejde o žiadne zákonné platidlo. Naopak, ide o vysoko špekulatívne aktívum," dodala.

Yellenová upozornila, že Fed v prípade Bitcoinu nezohráva žiadnu regulačnú úlohu okrem dohľadu nad tým, či sú banky, ktoré sa v oblasti kryptomien pohybujú, dostatočne opatrné. "Musíme dohliadnuť na to, aby banky dodržiavali pravidlá proti praniu špinavých peňazí a rešpektovali bankové tajomstvo," upozornila. Na otázku, či Fed, podobne ako iné centrálne banky, plánuje vlastnú kryptomenu, Yellenová odpovedala, že na túto tému žiadna seriózna debata neprebieha. "Sledujeme túto tému, ale podľa mňa sú benefity z takého kroku obmedzené," skonštatovala.





Reakcia trhov na rozhodnutie Fedu bola v prípade akcií pozitívne, pri dlhopisoch došlo, aj napriek tomu, že boli zvýšené sadzby, k ďalšiemu poklesu výnosov. Prejavilo sa tak zlepšenie výhľadu ekonomického vývoja. Dolár naopak reagoval oslabením. Investori sa americkej meny zbavovali z toho dôvodu, že čakali o niečo jastrabovitejšie vyjadrenia od Yellenovej, predovšetkým ale aj možné navýšenie počtu kôl zvyšovanie sadzieb počas budúceho roka na viac ako tri.