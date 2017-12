Hľadáte ďalší bitcoin? 7 kryptomien, na ktoré sa zamerať v roku 2018

Zdroj: MarketWatch

Foto: thinkstock

dnes 0:42 -

Masívna bublina? Prechodný ošiaľ? Podvod? Bez ohľadu na to, ako cynici označujú bitcoin, táto virtuálna mena má za sebou šialenú rally. Strach z toho, že niečo zmeškáte môže mať silný a nebezpečný vplyv na vaše finančné rozhodnutia. Vidieť to najmä u tých, ktorí z nejakého dôvodu nenaskočili včas na vlak menom digitálne meny, a tak zúfalo hľadajú ďalší bitcoin, alebo niečo ešte lepšie.

George Tung, spoluzakladateľ Cryptos R Us a veterán investovania do kryptomien, hovorí, že stále existuje veľa príležitostí pre investovanie do menej známych digitálnych mien. "Objaví sa ďalšia mena, ktorá svojou trhovou kapitalizáciou prekoná bitcoin? Verím, že áno. Je to určite možné v priebehu nasledujúcich troch až piatich rokov."

Hitesh Malviya z TheBlockchain.com, hovorí, že to čo dnes vidíme u bitcoinu je explźia býčích pozícií, ale z dlhodobého hľadiska sa veľké zisky z kryptomien nachádzajú inde."Odvetvie alternatívnych mien je nové a bude trvať aspoň niekoľko rokov, aby sa dostalo do hlavného prúdu, čakajú nás desaťnásobné rasty, tak ako sme to videli tento rok u bitcoinu, aj v iných kryptomenách."

Ale vybrať si z 1300 kryptomien, z ktorých ale žiadna nie je ako bitcoin, nie je ľahká úloha. Ako odhaliť potenciálnych víťazov? Tung odporúča štyri kroky, ktoré pomôžu zúžiť výber.

1. Tím

Odkiaľ títo ľudia prišli? Majú nejaké predchádzajúce skúsenosti s kryptomenami? Podporuje ich niekto? Digitálne mince , ktoré si dnes vedú najlepšie a majú najvyššie trhové kapitalizácie, pochádzajú od najlepších tímov.

2. Dôvod

Nakoľko je to užitočné? Nesnažia sa náhodou vyriešiť problém, ktorý nepotrebuje riešenie? Niektoré digitálne mince sú jednoducho smiešne.

3. Cesta

V ktorej fáze procesu sa tieto tímy nachádzajú? Majú skúšobnú sieť alebo beta? Ponúkajú časom nové funkcie? Čaká ich tvrdé delenie?

4. Ocenenie

Vzhľadom k tomu, že kryptomeny lietajú hore a dole ako na hojdačke, treba sa pozrieť, či ich trhové ohodnotenie zodpovedá cene. Mnoho mincí je cenovo príliš vysoko, takým sa treba vyhnúť.



Analytici si vytipovali sedem kryptomien, ktoré sa oplatí sledovať v nastávajúcom roku. Rovnako ako bitcoin, všetky sú vystavené extrémnej volatilitr a riziku - takže ak máte v úmysle investovať, stojí za to urobiť so vlastnú podrobnú analýzu a dozvedieť sa čo najviac o každej znich.





Litecoin (LTC)

Trhová kapitalizácia: 17,78 miliardy dolárov

Výkonnosť v roku 2017, k 11. decembru: + 4800 %

Kto ho vytvoril? Bývalý Google zamestnanec (a teraz pozoruhodná hviezda v kryptosvete ) Charlie Lee

Litecoin sa považuje za striebro, ak je bitcoin zlato. Lee ho vytvoril v roku 2011 a považujesa za alternatívu bitcoinu. Lee sa v podstate zameral na zníženie času potrebného na potvrdenie nových transakcií a na vylepšenie spôsobu, akým sa ťažia bitcoiny, aby sa zabezpečilo, že by tak mohol robiť každý. "Moja vízia je, že ľudia budú používať Litecoin každý deň na nákup veci. Bola by to len voľba platobnej metódy," povedal dávnejšie Lee. Litecoin je tiež navrhnutý tak, aby produkoval viac mincí - 84 miliónov oproti 21 miliónom bitcoinov. V súčasnosti je v obehu okolo 54 miliónov mincí, v porovnaní so súčasnými 16,7 miliónmi bitcoinov.







Monero (XMR)

Trhová kapitalizácia: 4,84 miliardy dolárov

Výkonnosť v roku 2017: + 1930 %

Kto ho vytvoril? Podobne ako bitcoin, anonym.

Prednosťou je anonymita. Podrobnosti každej transakcie, vrátane odosielateľa, prijímateľa a objemu, sú zaznamenané vo verejnej knihe, ale tak, že sa nedajú odhaliť. Teoreticky neexistuje žiadna možnosť, aby nikto iný pripojil medzi odosielateľa a prijímateľa, alebo aby videl veľkosť transakcie. Znie to atraktívne pre počítačových zločincv? Asi áno. Hackeri stojaci za globálnym útokom WannaCry, ktorý infikoval 230 000 počítačov so systémom Microsoft Windows, vyžadovali platby v Monero. Hovorí sa, že hackerov, ktorí požadujú bitcoiny je oveľa viac a podporovatelia Monera tvrdia, že najväčšie prípady využitia mincí nie sú nezákonné. Monero môže byť atraktívne pre spoločnosti, ktoré chcú presunúť peniaze bez toho, aby o tom vedela konkurencia, alebo ktokoľvek, kto jednoducho nechce, aby boli transakcie zverejnené. Len nedávno sa medializovala správa, že 45 hudobníkov, vrátane Lana Del Ray, Sia a Dolly Parton, bude prijímať Monero. Mnohí dokonca ponúknu zľavy tým, ktorí s nimi platia. V obehu je asi 15,5 milióna XMR a na rozdiel od bitcoinu a Litecoinu, Monero nemá fixne daný konečný počet mincí.





Neo

Trhová kapitalizácia: 2,6 miliárd dolárov

Výkonnosť v roku 2017: + 24,685 %

Kto ho vytvoril? Da Hongfei, generálny riaditeľ spoločnosti Onchain a popularizátor blockchainu v Číne.



Ak Čína uvoľní svoj postoj k ICO a bitcoinu, ethereum sa stane dvojkou hneď za bitcoinom, na základe trhovej kapitalizácie vo výške 61 miliárd dolárov. Takže Neo zrejme ešte má čo doháňať. Neo sa na trh dostal okolo roku 2014, vtedy ešte pod názvom "Antshares". Áno, je to odkaz na Matrix. V obehu je v súčasnosti 65 miliónov z celkového počtu 100 miliónov mincí.





Cardano (Ada)

Trhová kapitalizácia: 3,06 miliardy dolárov

Výkonnosť v roku 2017 (od začiatku obchodovania v októbri): + 406 %

Kto ho vytvoril? Blockchain developer Input Output Hong Kong (IOHK)



Táto platforma ďalšej generácie má za sebou správny tím, odhodlanie a peniaze na vytvorenie skutočného kandidáta na ethereum. Cardano blockchain bol spustený len pred niekoľkými mesiacmi, ale už sa mu podarilo presadiť na scéne s obrovskými prírastkami. V novembri sa dostala do TOP 10 kryptomien, pokiaľ ide o trhovú kapitalizáciu. Neskôr sa prepadla na 13. miesto. Projekt sa začal v roku 2015 a považuje sa za prvý blockchain s vedecký pozadím, vybudovanú vedúcimi akademikmi a inžiniermi prostredníctvom odborného výskumu. Cardano je stále relatívne neznámy, ale už často využívaný v súkromných transakciách, čo je základ pre masové rozšírenie. Generálny riaditeľ Charles Hoskinson hovorí, že Cardano sa zaoberá otázkami "trvalej udržateľnosti, interoperability a škálovateľnosti", aby sa kryptomeny premenili zo "zábavnej novinky" na niečo, čo by mohli využiť miliardy ľudí a prepojiť sa s legálnym finančným systémom. Cardano sa ešte stále nachádza vo veľmi rannom štádiu pričom ďalšia fáza má začať niekedy v druhom štvrťroku roku 2018. To znamená, že ešte to môže chvíľu trvať, kým sa prepracuje k plnohodnotnej inteligentnej zmluvnej platforme. V súčasnosti je v obehu asi 26 miliárd z maximálne 45 miliárd mincí.







Ripple (XRP)

Trhová kapitalizácia: 11,22 miliardy dolárov

Výkonnosť v roku 2017: + 3,803 %

Kto ho vytvoril? Webový vývojár Ryan Fugger, podnikateľ Chris Larsen a programátor Jed McCaleb

Bývalí vývojári bitcoinu si založili softvérovú spoločnosť Ripple v roku 2012 a jej digitálna mena, XRP, je považovaná za logického nástupcu bitcoinu. Nie je to len mena, ale systém, v ktorom sa dá obchodovať s akoukoľvek menou vrátane bitcoinu. Ripple spája banky, poskytovateľov platieb, burzy digitálnych aktív a korporátnu sféru prostredníctvom RippleNet, aby poskytla bezprecedentnú skúsenosť, ako posielať peniaze do celého sveta, vysvetľujú jej tvorcovia. Ripple získala licenciu vo viac ako 100 bankách. Objem XRP v obehu je v súčasnosti okolo 38,7 miliárd z maximálnej ponuky 100 miliárd, čo je oveľa viac ako je strop u zvyšku kryptomien v tomto zozname.





Iota (MIOTA)

Trhová kapitalizácia: 12,66 miliardy dolárov

Výkonnosť v roku 2017 (od začiatku obchodovania v júni): + 623 %

Kto ho vytvoril? David Sønstebø, Sergey Ivancheglo, Dominik Schiener a Dr. Serguei Popov, tím podnikateľov, matematikov a vývojárov

Veľou výhodou je, že nemá žiadne obchodné poplatky, žiadnych ťažiarov ani bloky. Pri každej transakcii, ktorú vykonávate, sa váš výpočtový výkon používa na overenie ďalších dvoch transakcií, takže každý majiteľ Iota je zároveň aj "ťažiarom". Iota sa v podstate zameriava na to, aby sa stala chrbticou bezpečných platieb medzi počítačmi v rámci technológie Internet vecí. Je unikátna v tom, že je považovaná za prvú kryptomenu vytvorenú bez použitia blockchainu. Namiesto toho je založená na rozloženej architektúre nazvanej "The Tangle". Táto inovácia umožnila Iote dosiahnuť tri hlavné míľniky: transakcie s nulovými nákladmi, transakcie offline a nekonečnú škálovateľnosť. Najnovšie partnerstvo so spoločnosťou Microsoft ju len podsunulo do najvyššej úrovne najcennejších kryptomien. Maximálny počet mincí v obehu je tesne pod 2,8 miliardou, a takmer celá maximálna ponuka je už v súčasnosti v obehu.





Bitcoin Cash

Trhová kapitalizácia: 26,1 miliárd dolárov

Výkonnosť v roku 2017 (od začiatku obchodovania v júli): + 245 %

Kto ho vytvoril? Bitcoin Cash bol vytvorený tímom ľudí, ktorí sa podieľali na rozdelení bitcoinu. Dnes je pod kontrolou viacerých nezávislých tímov vývojárov.

Bitcoin Cash patrí medzi najnovšie kryptomeny, zrodil sa v auguste 2017 po tvrdom rozdelení bitcoinu, v podstate je to nová verzia bitcoinu, ktorý ale nie je kompatibilná s bitcoinom. Bitcoin Cash vznikol z dôvodu, že niektorí používatelia boli frustrovaní vysokými poplatkami a nekonečným časom potrebným pre spracovanie transakcií. Vzhľadom na to, že Bitcoin Cash má väčší limit veľkosti blokov, jeho tvorcovia tvrdia, že táto kryptomena má väčšiu kapacitu na spracovanie transakcií s nižšími poplatkami a za kratší čas. Na druhej strane sú však tí, čo tvrdia, že rast veľkosti blokov ohrozuje decentralizovanú podstatu kryptomeny. Najväčšou výzvou, ktorej čelí Bitcoin Cash, je masívnejšie prijatie. Musí presvedčiť firmy, aby akceptovali bitcoin aj túto konkurenčnú platobnú sieť. Rovnako musí presvedčiť ťažiarov, aby sa zúčastňovali na procese zúčtovania jednotlivých transakcií. V polovici novembra Bitcoin Cash na krátko prekročil trhovú kapitalizáciu etherea, aby sa dočasne stal druhou najcennejšou kryptomenou. Odvtedy ale spadol na tretie miesto. V obehu je v súčasnosti 16,8 milióna mincí, z maximálnej ponuky 21 miliónov.