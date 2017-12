V.Remišová: Nie sme spokojní s rozpočtom, nie je to rozpočet hrdej krajiny

dnes 14:01 -

Ekonomike sa pritom podľa jej slov darí, štát plánuje budúci rok vybrať na daniach od ľudí a firiem o stovky miliónov eur viac ako v tomto roku. "Štát stále veľmi veľa míňa na svoju vlastnú prevádzku, ale nerieši to, na čo štát máme. Nerieši problémy ľudí a nerieši problémy tejto krajiny," dodala Remišová.



Napríklad zlepšiť situáciu v oblasti výrazných regionálnych rozdielov by podľa nej mohla lepšia infraštruktúra. Dostupnosti chudobnejších regiónov by pritom podľa OĽaNO pomohli aj lepšie cesty prvej triedy, obchvaty miest či odstránenie pomalých úsekov aj za pomerne malé peniaze a v krátkom čase.



V rozpočte na budúci rok ale podľa Remišovej klesli investície do výstavy ciest prvej triedy zo 63 miliónov eur na tri milióny eur a prostriedky na údržbu ciest sú na rovnakej nedostatočnej úrovni - 40 miliónov eur ročne naplánované až do roku 2020. "Čiže vládna koalícia vôbec neplánuje riešiť havarijnú situáciu mnohých úsekov," dodala poslankyňa.



V oblasti školstva hnutie napríklad vláde vyčíta, že nepodporila nárast výdavkov na vedu a výskum. "A naopak, už veľmi dlho upozorňujeme na predražený štadión, ktorý stavia jeden z oligarchov v pozadí strán vládnej koalície a štát si naň v rozpočte ministerstva na budúci rok vyčlenil 63 miliónov eur," vyčíslila Remišová.