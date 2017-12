dnes 13:31 -

Vyjadrenie: Predseda ÚVO M. Hlivák informoval vládu SR o plánoch na spoluprácu úradu s európskymi inštitúciami

Bratislava 13. decembra (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) (ďalej len "úrad") Miroslav Hlivák verí, že vláda SR podporí snahu nového vedenia úradu o nadviazanie spolupráce úradu s európskymi inštitúciami. Miroslav Hlivák začal viesť dialóg s vybranými zástupcami európskych inštitúcií počas minulotýždňovej pracovnej cesty v Bruseli. O výsledkoch svojej zahraničnej pracovnej cesty informoval vládu dnes, 13.12.2017, na jej rokovaní.

Dňa 7.12.2017 Miroslav Hlivák absolvoval pracovnú cestu v Bruseli. V rámci nej ako prvý predseda úradu ozrejmil svoje prvé kroky vo funkcii a tiež plány výkonu svojho mandátu pred predstaviteľmi Európskej komisie. Vystúpil na konferencii "Joining forces in public procurement to power investment": High-level conference on transparency and integrity, professionalisation and large infrastructures", ktorú otvorila eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elżbieta Bieńkowska.

V novembri vznikol Inštitút pre verejné obstarávanie, ktorý sa bude zaoberať činnosťou, akú úrad doteraz nevykonával. Miroslav Hlivák tiež v uplynulých dňoch absolvoval rokovania s vyše 70 subjektmi k pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní; k prioritám predsedu úradu patrí napríklad zriadenie nezávislej stavovskej komory- komory verejného obstarávania. "Medzi plány, ktoré chcem zrealizovať v blízkej budúcnosti patrí aj nastavenie úplne nových vzťahov s ostatnými orgánmi štátnej správy SR, ktoré sú z pohľadu zákonného a transparentného výkonu verejného obstarávania kľúčové. Táto iniciatíva vzbudila počas mojej pracovnej cesty v Bruseli veľmi pozitívny ohlas a nášmu úradu boli napr. aj zo strany predstaviteľov Európskeho úradu boja proti podvodom – OLAF adresované povzbudivé slová," vysvetľuje Miroslav Hlivák.

Miroslav Hlivák si uvedomuje potrebu spolupráce úradu s európskymi inštitúciami a verí, že vláda SR bude pri napĺňaní tejto ambície, v rámci verejného záujmu, nápomocná. "Počas výkonu mandátu predsedu úradu chcem systém verejného obstarávania na Slovensku posunúť vpred, na európsku úroveň. Uvedomujem si dôležitosť spolupráce nášho úradu s kľúčovými európskymi inštitúciami, naša kooperácia môže byť veľmi nápomocná v boji proti korupcii na Slovensku," uzatvára Miroslav Hlivák. TASR o tom ifnormovala Janka Zvončeková z ÚVO.