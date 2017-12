Nezamestnanosť v Británii v októbri dosiahla 4,3 %, mzdy stúpli

dnes 12:16 -

Miera nezamestnanosti v Británii sa v období august-október nezmenila a zostala na úrovni 4,3 %, ktorá je najnižšia od roku 1975. A tempo rastu miezd sa zrýchlilo, no stále výrazne zaostáva za infláciou. To signalizuje, že životný štandard Britov sa napriek rastúcej zamestnanosti nezlepšuje. Spotrebiteľské výdavky sú pritom motorom ekonomiky.

Podľa najnovších údajov britského štatistického úradu (Office for National Statistics, ONS) miera nezamestnanosti v trojmesačnom období do konca októbra stagnovala na úrovni 4,3 %, ktorú dosiahla v období júl-september. Mierne však klesla v porovnaní s obdobím máj-júl, a to o 0,1 percentuálneho bodu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet pritom očakávali, že sa nezamestnanosť do konca októbra zníži na 4,2 %.

Počet ľudí bez práce za tri mesiace do konca októbra klesol o 26.000 na 1,43 milióna osôb.

Ale aj miera zamestnanosti v krajine sa v októbri znížila, už druhý mesiac v rade, a to o 0,2 percentuálneho bodu na 75,1 % Firmy v Spojenom kráľovstve na konci októbra 2017 zamestnávali o 56.000 ľudí menej ako vlani.

Dôvodom, prečo sa v evidencii úradov mierne znížil počet nezamestnaných a zároveň aj zamestnanosť klesla je, že viac ľudí vypadlo zo štatistík, pretože sú "ekonomicky neaktívni".

Štatistiky tiež ukázali, že priemerná mzda vrátane odmien sa v období august - október zvýšila o 2,5 %. To je lepší výsledok, ako jej nárast o 2,4 %, ktorý predpovedali analytici.

A priemerná mzda bez odmien stúpla o 2,3 %, zatiaľ čo analytici odhadovali, že sa zvýši o 2,2 %.

Ale miera inflácie dosiahla v septembri a v októbri 3 % a v novembri sa vyšplhala na 3,1 %. To znamená, že inflácia rastie rýchlejšie ako mzdy, takže po očistení od inflácie reálne mzdy v Británii v sledovanom období klesli, už ôsmy mesiac po sebe, a to o 0,4 %.