Ďalšia superbankovka v obehu: Kim si natlačí falošných dolárov, koľko sa mu zachce

Zdroj: AFP

Foto: SITA/AP

dnes 10:10 -

Tím juhokórejských špecialistov na boj proti falšovaniu peňazí v KEB Hana Bank potvrdil, že v novembri v pobočke banky v Soulu zaistili falošnú stodolárovú bankovku, ktorá je takmer nerozoznateľná od tej pravej. Na bankovke je uvedený rok vydania 2006, doteraz odchytené "superbankovky", vyrobené technikami za pomoci atramentu používaného u pravých bankoviek, mali na sebe rok 2001 alebo 2003.

"Toto je prvá superbankovka nového typu objavená na svete. Takéto bankovky sú vyrábané líniovou hĺbkotlačou s použitím špeciálneho druhu atramentu, ktorý mení farbu v prípade, že bankovku nakláňate pod rôznym uhlom," cituje agentúra AFP predstaviteľa banky I Ho-čunga.

"K výrobe falošných bankoviek takejto kvality potrebujete zariadenie v hodnote stoviek miliónov dolárov a to by žiadna zločinecká sieť do výroby falošných peňazí neinvestovala," dodal.

Ako ďalej uviedol, zatiaľ nie sú dôkazy o tom, že by odhalená bankovka bola vytlačená v KLĽR. V minulosti však bol s veľmi kvalitnými kópiami zahraničných bankoviek pristihnutý rad severokórejských diplomatov, napísala agentúra AFP.