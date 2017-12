Dodávky plynu cez Rakúsko sú pre výbuch terminálu obmedzené

dnes 15:31 -

Taliansko vyhlásilo v spojitosti s možným vplyvom výbuchu plynového terminálu spoločnosti OMV, ku ktorému došlo v utorok v blízkosti dolnorakúskej obce Baumgarten an der March neďaleko slovensko-rakúskych hraníc, na dodávky plynu "stav ohrozenia". Informovalo o tom miestne ministerstvo pre hospodársky rozvoj.

Terminál kontrolovane uzatvorili a aktuálne je mimo prevádzky. Dodávky plynu v Rakúsku bude podľa spoločnosti Gas Connect Austria možné v dohľadnom čase pokryť. Dodávky plynu cez Rakúsko smerom na juh a juhovýchod sú ale obmedzené. Spoločnosť bezodkladne informovala ďalších prevádzkovateľov tranzitných sietí, aby mohli prijať nevyhnutné opatrenia.

Z Baumgartenu sa podľa ORF zemný plyn distribuuje ďalej do veľkých tranzitných sietí do Nemecka, Talianska, Francúzska, Slovinska, Chorvátska a Maďarska a cez primárny distribučný systém do jednotlivých oblastí Rakúska.

Prostredníctvom distribučného centra zemného plynu v Baumgartene sa realizuje približne tretina objemu vývozu plynu z Ruska určeného pre západnú Európu. Logistiku a infraštruktúru zabezpečuje spoločnosť Gas Connect Austria, ktorá je vo vlastníctve materskej spoločnosti OMV.